الريال وفالنسيا يفتتحان «سوبر إسبانيا» في الرياض



الرياض (أ ف ب)

يأمل عشّاق كرة القدم في أن يضرب ريال مدريد، حامل اللقب، وبرشلونة موعداً في نهائي الكأس السوبر الإسبانية للمرة الأولى، منذ أن باتت بنظام بطولة مصغرة، عندما تنطلق المنافسات في الرياض غداً «الأربعاء»، وذلك في مباراة قد تكون على مرأى من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل أخيراً إلى النصر السعودي.

ستكون المرة الثالثة التي تقام الكأس السوبر في السعودية، وهي جزء من اتفاقية تستمر حتى عام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الإسباني 30 مليون يورو «30.1 مليون دولار» في الموسم.

ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري، مع فالنسيا وصيف الكأس في نصف النهائي الأول «الأربعاء»، فيما يواجه ريال بيتيس، بطل الكأس، برشلونة وصيف الدوري «الخميس»، على أن يقام النهائي الأحد.

ويستضيف ملعب الملك فهد، الواقع على بُعد قرابة 30 كيلو متراً من مرسول بارك الخاص بالنصر، جميع مباريات المسابقة.

ومنذ أن تغير نظام البطولة إلى التجمع بدلاً من مباراة واحدة، لم يحقق برشلونة اللقب ووصل إلى النهائي مرة واحدة، مقابل لقبين لغريمه ريال مدريد.

وتُوج برشلونة باللقب 13 مرة، آخرها في 2018، في رقم قياسي قد يتشاركه مع ريال مدريد، في حال نجح الأخير في الاحتفاظ بالكأس.

وفي حال نجح ريال في تخطي فالنسيا، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري، وبرشلونة في تجاوز عقبة ريال بيتيس الذي يقدم موسماً متميزاً ويحتل المركز الرابع، سيلتقي الفريقان الأحد في المباراة القمة، ويعوّل «الريال» على هدافه الفرنسي كريم بنزيمة لقيادته إلى لقبه الثالث في السعودية.

ويرتقب ما إذا سيحضر رونالدو المنتقل إلى النصر السعودي، مباراة أو مباراتي فريقه السابق ريال مدريد الذي صنع معه التاريخ بين 2009 و2018، وتُوج معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وجائزة الكرة الذهبية أربع مرات.