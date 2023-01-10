«بايش» يتألق «تحت المطر»!

علي معالي (دبي)



أثبت إبراهيم بايش «22 عاماً»، أن الكرة العراقية تملك المواهب الذين يمكنهم إعادة «أسود الرافدين» إلى طريق الإنجازات، وتألق بايش أمام «الأخضر» السعودي، في المباراة التي أقيمت تحت المطر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة «خليجي 25».

سجل «الموهوب الصغير» الهدف الأول لـ «أسود الرافدين» في الدقيقة 30، وقاد منتخب بلاده إلى الاقتراب من التأهل إلى نصف النهائي، وتُوج أيضاً بلقب أفضل لاعب في المباراة، وهو الثاني في مشواره الخليجي، حيث سبق له أن سجل في «خليجي 24»، في شباك البحرين، وانتهت المباراة لمصلحة «الأحمر» بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

ويعتبر إبراهيم بايش مشروع لاعب مهم لمستقبل الكرة العراقية، ويلعب لفريق القوة الجوية، وجاء ظهوره الأول في «خليجي 25» متميزاً أمام عُمان، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وفي المباراة الثانية أمام «الأخضر» ظهر «بايش» خطيراً تحت المطر، ونال لقب الأفضل لمجهوده الكبير على مدار الشوطين.

وطموحات بايش تزايدت بعد الفوز على السعودية، ومشاهدته للزحف الجماهيري الكبير الذي وصل إلى 65 ألف متفرج، رغم سوء الأحوال الجوية، ما جعله يقول بعد نهاية المباراة: «أشكر اللاعب رقم 12، والجماهير أوفياء كالعادة، وأظهروا التحدي الكبير للظروف الجوية، وملأوا جنبات الملعب، وظلوا يهتفون تحت المطر طوال الشوطين».

وأضاف: «أهدي الفوز إلى الجماهير الوفية، ونعدهم بالمنافسة بقوة على اللقب، ولن أبحث عن مجد شخصي، بقدر كيفية حصد الانتصارات، حتى نصل إلى النهائي، لإسعاد جماهيرنا وانتزاع كأس الخليج».

ولد بايش في بغداد في الأول من مايو 2000، انضم في سن الـ 16 إلى زاخو، الذي لعب له موسماً وحيداً، سجل خلاله هدفين، وفي موسم 2017، انتقل إلى نفط الوسط، وفي 2018، انضم إلى القوة الجوية.

تدرج بايش في مختلف المنتخبات الوطنية العراقية، حيث لعب لمنتخب تحت 16 عاماً موسم 2015-‏‏ 2016، وفي الموسم التالي، التحق بمنتخب تحت 19 عاماً.

وفي الوقت نفسه، لعب لمنتخب تحت 23 عاماً، وكذلك المنتخب الأول، وخاض 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 3 أهداف، وظهر بمستوى لافت خلال بطولة غرب آسيا 2019، وبطولة كأس الخليج، وكأس العرب، والتصفيات الأخيرة لكأس العالم، وتبني الجماهير العراقية آمالاً كبيرة على «الفتى الصغير»، لكي تستعيد الكرة العراقية رونقها في كأس الخليج.

وبعد نهاية مباراة العراق والفوز على السعودية بهدفين، اعتلى منتخب «أسود الرافدين» صدارة المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بفارق هدف عن عُمان «الوصيف»، ويأتي المنتخب السعودي ثالثاً بـ 3 نقاط، واليمن في آخر الترتيب بلا نقاط.

حظوظ التأهل لمنتخبات المجموعة الأولى



- العراق: الفوز أو التعادل مع اليمن

- عُمان: الفوز أو التعادل مع السعودية

- السعودية: الفوز فقط على عُمان

- العراق في حال خسارته من اليمن تبقى فرصته قائمة بشرط فوز أو تعادل عُمان مع السعودية أو خسارة عُمان من السعودية وذهاب حساب فارق الأهداف لمصلحة العراق

- عُمان في حال الخسارة من السعودية تبقى فرصته قائمة بشرط خسارة العراق من اليمن وذهاب حساب فارق الأهداف لمصلحة عُمان

- اليمن: فقدت كل فرص التأهل