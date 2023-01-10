9 بطولات محلية في «الأجندة الشطرنجية 2023»

دبي (الاتحاد)

أعلن الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج عن روزنامة الموسم الجديد 2023، والتي ستشهد 9 بطولات محلية وتنطلق يوم 28 يناير الجاري ببطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للذكور والإناث في ضيافة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يوم 28 يناير الجاري، ويليها بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للذكور والإناث بنادي دبي للشطرنج يومي 4 و5 فبراير المقبل، على أن تنطلق بطولة الدوري للفئات السنية تحت 10 و14 و18 سنة للذكور والإناث خلال الفترة من 11 فبراير إلى 18 مارس المقبلين، وتقام المسابقة بنظام اليوم الواحد أسبوعياً، حيث تقام كل يوم سبت.

ويشهد الموسم الجديد استحداث بطولة كأس الاتحاد للفرق، وهي البطولة التي تشارك فيها الأندية والمؤسسات والجاليات والأكاديميات، ويسمح فيها بمشاركة اللاعبين من مواليد الدولة والمقيمين والأجانب، وتنطلق يوم 10 يونيو وتستمر حتى الأول من يوليو المقبلين، في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويستضيف نادي العين للشطرنج بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو المقبل.

ويستضيف نادي الفجيرة للشطرنج بطولة الإمارات الفردية للرجال والسيدات والفئات السنية في جميع المراحل خلال الفترة من 18 إلى 26 أغسطس المقبل، فيما يختتم النشاط المحلي لعام 2023 ببطولة الدوري العام للرجال والسيدات خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 14 أكتوبر المقبلين، حيث يقام يوم السبت من كل أسبوع.

وأكد الدكتور سيف سالم النعيمي نائب رئيس الاتحاد، أن الموسم الجديد سيكون استثنائياً بالجهد والعمل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كي يتناسب مع رؤية مجلس إدارة الاتحاد، مشيراً إلى أن هناك أهدافاً رسمها الاتحاد للنشاط المحلي، في مقدمتها الاستفادة من كفاءة وإمكانيات الأندية في تنظيم البطولات الدولية بزيادة أعداد المشاركين في المسابقات المحلية.

وأضاف: «هناك اهتمام برفع نسبة مشاركة العنصر النسائي، حيث يتميز اتحاد الإمارات للشطرنج بوجود أندية نسائية متخصصة وإدارة نسائية دولية للمسابقات وتنظيم بطولات عالمية نسائية مثل كأس الشارقة للسيدات وبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك النسائية السنوية».