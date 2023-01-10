تيجالي يكسر هيمنة مبخوت!



سلطان آل علي (دبي)



انتهت مباراة الجولة الأولى في «خليجي 25» بين الإمارات والبحرين بفوز «الأحمر» 2-1، وسجل «البديل» سبيستيان تيجالي هدف «الأبيض»، وأنهى اللاعب بدوره سلسلة كان يعيشها منتخبنا وربما لا يذكرها الكثيرون.

جاء هدف تيجالي لينهي سلسلة 9 مباريات متتالية للمنتخب في بطولات كأس الخليج، كان يحمل توقيع أهدافها لاعب واحد فقط، هو علي مبخوت الذي سجل آخر 7 أهداف للمنتخب في البطولة، وذلك على مدار 9 مباريات، منذ لقاء المركز الثالث أمام عُمان في «خليجي 22» عام 2014!

ومنذ ذلك الوقت عجز «الأبيض» عن التسجيل في 5 مباريات، جميعها غاب فيها مبخوت عن هز الشباك!

والجدير بالذكر أنّه منذ «خليجي 21» الذي حققه «الأبيض» في البحرين، خاض منتخبنا 13 مباراة، أحرز فيها 14 هدفاً وكان نصيب مبخوت منها 12 هدفاً، في حين أن أحمد خليل سجل هدفين فقط، كما أن المنتخب لم يسجل في 6 مباريات منها، وكان العامل المشترك هو عدم تسجيل مبخوت!

وأنهى هدف تيجالي سلسلة امتدت لما يقارب 9 سنوات، بالاعتماد على المهاجم الأول علي مبخوت، الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات في كل المحافل وفي كأس الخليج بالتحديد بـ13 هدفاً، والذي بدوره لا يفصله إلا 5 أهداف عن الهداف التاريخي للمسابقة، وهو الأسطورة الكويتية والخليجية جاسم يعقوب بـ18 هدفاً.