«الأخضر».. «خسارة سادسة» أمام أصحاب الأرض

رضا سليم (دبي)

يتمسك منتخب السعودية بالخيط الرفيع للتأهل للمربع الذهبي في «خليجي 25» بعد الخسارة أمام العراق في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بهدفين دون رد، وهي الخسارة التي وضعت لاعبي «الأخضر» أمام خيار واحد وهو الفوز على عمان في الجولة الأخيرة للعبور للدور نصف النهائي، بينما يطيح التعادل أو الخسارة بالمنتخب خارج البطولة، حيث يتراجع للمركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من الفوز على اليمن.

وتأتي الخسارة أمام أصحاب الأرض للمرة الثانية، بعدما خسر بنفس النتيجة في «خليجي 5» بملعب الشعب الدولي ببغداد عام 1979، وكانت البطولة تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويكشف تاريخ «الأخضر» في بطولات كأس الخليج الخسارة أمام أصحاب الأرض والجمهور في 6 نسخ من البطولة، حيث كانت الخسارة الأولى في كأس الخليج الرابعة عام 1976، أمام قطر بنتيجة 0-1، في مباراة الافتتاح للبطولة، التي أقيمت بنظام دوري من دور واحد، والثانية في «خليجي 5» عام 1979 أمام العراق بنتيجة 0-2، والثالثة في «خليجي 6» عام 1982 أمام الإمارات بنتيجة 0-1، والرابعة أمام البحرين في «خليجي 8» عام 1986 بنتيجة 1-2، والخامسة أمام عمان في «خليجي 19» عام 2009 في النهائي بركلات الترجيح ثم الخسارة في البطولة الحالية.

ووصف سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي، المواجهة بأنها كانت أشبه بمباراة كرة شاطئية بعدما غمرت مياه الأمطار أرضية ملعب البصرة الدولي، وقال: «حتى لو شاركت السعودية بالمنتخب الذي هزم الأرجنتين فلن يفوز في المباراة، لأننا نعتمد على المهارة والاستحواذ، وهذا لن يحدث بسبب أرضية الملعب، ولا ألوم اللاعبين ومعظمهم شارك في الفوز بكأس آسيا تحت 23 سنة، ويملكون المهارة التي لم تساعدهم أرضية الملعب على تنفيذها».