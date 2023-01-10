«الأولمبياد الخاص» يبدأ تحضيرات المشاركة في «ألعاب برلين»

أبوظبي (وام)

بدأت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي استعداداتها للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، والتي تقام خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو المقبل.

ويشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في 20 رياضة مختلفة بوفد كبير يضم 75 لاعباً من «أصحاب الهمم» من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، و32 شريكاً موحداً، إضافة إلى الجهاز الإداري والفني المصاحب للوفد، حيث يعد وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي من أكبر الوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برلين 2023.

وتضمنت استعدادات الأولمبياد الخاص الإماراتي التي تقام تحت شعار «الطريق إلى برلين»، انطلاق المعسكر التدريبي في مدينة العين بداية شهر ديسمبر الماضي، ومشاركات لاعبي الأولمبياد الخاص في العديد من الأنشطة والفعاليات الموحدة مثل ماراثون أدنوك، وبطولة الدولة الأولى لفردي الرجال لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة، واختبارات منتخب الإمارات للتزلج المدولب، إلى جانب مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في بطولة مبادلة العالمية للتنس، وبطولة آسيا للقوة البدنية التي استضافتها الإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي. ويصاحب وفد الإمارات المشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين 46 مدرباً، بالإضافة إلى الجهاز الإداري.

وتتضمن مشاركات الأولمبياد الخاص الإماراتي في برلين 2023 المنافسة في العديد من الرياضات، أبرزها السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «مع استعداداتنا للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، يحدونا الأمل في أن يحقق لاعبونا من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية الإنجازات المشرفة والانفتاح على العالم بنجاح، والفوز بميداليات وألقاب مميزة أثناء تلك المشاركة المهمة، وتمثيل دولة الإمارات بشكل ملهم ومشرف، والبناء على إرث نجاحنا الكبير في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019».

وأضاف: «قبل بدء المعسكر التدريبي للاعبين في مدينة العين مطلع الشهر الماضي، كنا نهيئ اللاعبين من قبله عبر العديد من الفعاليات داخل الدولة وخارجها، مثل مشاركتهم في منافسات دورة ألعاب مالطا 2022، ودورة الألعاب الوطنية النمسا 2022، وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لجميع الشركاء الاستراتيجيين، وتأكيد اعتزازنا بعزيمة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي الواضحة أثناء التدريبات، ولدينا ثقة كبيرة بأنهم سيعودون للإمارات بإنجازات نفخر بها جميعاً».

وتأتي مشاركة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 في سياق برامج المؤسسة لاستكمال مسيرة الدمج المجتمعي الشامل، خاصة أن ألعاب برلين 2023 هي أول ألعاب عالمية ينظمها الأولمبياد الخاص الدولي بعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، والتي كانت علامة فارقة في مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

واعتبرت ألعاب أبوظبي 2019 هي الحدث الرياضي الإنساني العالمي الأكبر في تاريخ الأولمبياد الخاص بأسره، مع مشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة من أكثر من 190 دولة، واستطاعت دولة الإمارات خلالها التأكيد على أن تمكين أصحاب الهمم جزء أساسي من رؤيتها الطموحة لتحقيق التنمية وترسيخ قيم المساواة والتسامح في المجتمع.

وبالتزامن مع استضافة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، أطلق قادة الدولة 31 تشريعاً ومبادرة ومشروعاً تتعلق بخدمة تطلعات أصحاب الهمم في الرياضة والتعليم والصحة والثقافة ونوعية الحياة.

وعلى الرغم من انتشار جائحة «كوفيد -19» في العام التالي، فإن جهود مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تواصلت خلال الجائحة، حيث تم إطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات الافتراضية، ومع انحسار الجائحة، قام الأولمبياد الخاص الإماراتي بإعداد عدد من الملتقيات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، لضمان عودة اللاعبين للملاعب.

واستطاع لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي تحقيق العديد من الإنجازات الدولية في الفترة الأخيرة، حيث حصد وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي 16 ميدالية خلال مشاركته في ألعاب مالطا 2022، و16 ميدالية خلال مشاركته في دورة الألعاب الوطنية «النمسا 2022» التي عقدت في شهر يونيو من العام الماضي، إضافة إلى حصول منتخب كرة القدم للسيدات على المركز الثاني في كأس الأولمبياد الخاص الموحد بديترويت 2022.