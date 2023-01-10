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الرياضي

«الملك 17» يحتفظ بدرع شباب اليد للمرة السادسة

«الملك 17» يحتفظ بدرع شباب اليد للمرة السادسة
10 يناير 2023 12:00

رضا سليم (دبي)
حسم فريق الشارقة لقب دوري الشباب لكرة اليد قبل خط النهاية بجولة واحدة، بعد فوزه على العين 35-29، في المباراة التي جرت بينهما بصالة «الملك» الشرقاوي، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المسابقة، وانتهى الشوط الأول 14-10 لأصحاب الأرض الذي سجل العلامة الكاملة بالفوز بجميع المباريات وحسم البطولة بالنقطة 27 من 9 مباريات، ليحتفظ «الملك» الشاب باللقب للمرة السادسة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه، ويلتقي فريق الجزيرة في الجولة الأخيرة، في مباراة التتويج بالدرع.
وأسفرت بقية المباريات عن فوز شباب الأهلي على الوصل 36-35، والجزيرة على النصر 32-29، ويحل العين وصيفاً في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، يليه الجزيرة الثالث 20 نقطة، وشباب الأهلي الرابع 16 نقطة، والنصر الخامس 13 نقطة، والوصل السادس والأخير برصيد 11 نقطة.

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