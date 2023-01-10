العلوي يحتفل بـ «الباكورة الخليجية» أمام اليمن



معتصم عبدالله (دبي)



حرمت ركلة الجزاء المهدرة بسبب «الأرضية المبتلة» في استاد البصرة الدولي، أرشد العلوي - اللاعب الأصغر سناً في منتخب عُمان - الفوز بجائزة «نجم المباراة»، والتي نالها زميله صلاح اليحيائي في المواجهة أمام اليمن 3-2، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمنافسات «خليجي 25» بالبصرة، غير أن ذات المباراة شهدت احتفال اللاعب الشاب بـ «باكورة أهدافه الخليجية» مع «الأحمر».

وسجل العلوي الهدف الثاني لمنتخب عُمان أمام اليمن من ركلة حرة، حاول الحارس علي فضل إمساكها، لكنها أفلتت من يده وتهادت في مرماه «38»، قبل أن يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، نفذها فوق المرمى بعد تعثره قبل التسديد.

ولا يبدو التألق الحالي للعلوي صاحب الـ «22 عاماً»، بالمستغرب، بعدما فرض اسمه ضمن تشكيلة ناديه السابق السيب، والذي تُوج معه محلياً بلقبي الدوري والكأس، قبل أن يحتفل بالإنجاز الأهم بالتتويج بلقب «كأس الاتحاد الآسيوي» لموسم 2021- 2022، كأول نادٍ عُماني يظفر باللقب، وينتقل بعدها للعب في الكويت الكويتي.

وشق العلوي الذي يعتبر مواطنه الحبسي مثله الأعلى كروياً، طريقه إلى المنتخب الأول منذ التاسعة عشرة من عمره وبالتزامن مع مشاركة عُمان في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وبعد جلوسه على «دكة البدلاء» لمباراتين أمام أفغانستان 3-0 وقطر 1-2 على التوالي، حانت اللحظة الأهم في مواجهة بنجلاديش في نوفمبر 2019، حيث احتفل بأول أهدافه الدولية في المباراة التي انتهت بفوز عُمان 4-1.

وأضاف الدولي الشاب إلى سجله التهديفي مع منتخب عُمان 4 أهداف أخرى، من بينها هدف أمام الصين 2-0 في تصفيات «مونديال 2022»، بجانب ثنائية أمام البحرين 3-0، وتونس 2-1 في بطولة كأس العرب 2021، وصولاً إلى هدف الأول في بطولات كأس الخليج أمام اليمن 3-2.