فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق مهرجان زايد للمحامل الشراعية 60 قدماً



أبوظبي (الاتحاد)



فتح نادي أبوظبي للرياضات البحرية باب التسجيل للمشاركة في سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ومن المنتظر أن يقام السباق يوم 21 أو 22 يناير الحالي، وذلك وفق ظروف الطقس.

وتقرر أن يغلق باب التسجيل 18 يناير، ليتم تحديد المحامل المشاركة في السباق، والذي يمتد لمسافة 25 ميلاً بحرياً، ويتوقع أن يصل عدد المحامل التي تخوض السباق إلى أكثر من 100 محمل، حيث تشهد سباقات هذه الفئة مشاركة كبيرة في كل المناسبات.

من جانبه، ثمّن خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، اهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة للسباقات التراثية بكل فئاتها، مشيراً إلى أن سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يعد أحد المحطات التي يرسم خلالها المشاركون لوحة تراثية مليئة بمعاني التحدي والقوة والشجاعة في ارتياد البحر، وهو من الملاحم التراثية الكبرى التي ينظمها النادي، وتجد الإقبال من ملاك المحامل والنوخذة والبحارة، كونها الفئة الأكبر من بين سباقات الفئات الأخرى.

وقال: سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، يشكل منصة متميزة في مسيرة الحفاظ على التراث البحري بأنشطته وفعالياته في مياه البحر، وتحمل الكثير من المعاني والقيم النبيلة الخالدة التي أضاءت الطريق للإمارات اليوم بتقدمها الحضاري الكبير.

وأضاف: يولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباقات التراثية اهتماماً كبيراً خلال كل موسم، بإقامة العديد منها في الفئات المختلفة، والتي تسجل نجاحات متميزة، وتنقل إرث الأجداد والآباء إلى الأجيال بكل تفاصيله، وتشهد تفاعلاً إيجابياً من المشاركين.

وأشاد خليفة الرميثي بتعاون وإلتزام البحارة والنوخذة مع اللجنة المنظمة للسباقات بالنادي خلال الفترة الماضية، والتي سجلت النجاح المنشود، ونأمل أن يتواصل التعاون بنفس الروح في كل السباقات المقبلة.