اليمن.. الفوز الأول «فرحة مؤجلة»!



معتصم عبدالله (دبي)



تأجلت فرحة المنتخب اليمني بحصد الفوز الأول في بطولة «كأس الخليج» حتى إشعار آخر، بعد ما خسر المنتخب مباراته الثانية على التوالي أمام عُمان 2-3، على استاد البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في «خليجي 25» بالعراق.

ويبدو أن آوان «الفرحة اليمنية الأولى» والمنتظرة منذ أول مشاركة في «خليجي 16» بالكويت 2003، سيستمر حتى النسخة المقبلة في «خليجي 26» والمقررة بالكويت، في ظل صعوبة المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الأولى لليمن أمام العراق «المستضيف» مساء الخميس المقبل.

وتزيد حاجة «أسود الرافدين» الماسة إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث من صعوبة مباراة «الجولة الأخيرة» في الدور الأول على اليمن، رغم أن الأخير يلعب من دون ضغوط بعد وداعه الرسمي لسباق التأهل إلى نصف النهائي، ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام عُمان، مقابل 3 نقاط للسعودية، في حين بقي رصيد اليمن خالياً من النقاط.

ورفعت الخسارة أمام عُمان 2-3، والتي تعد الثانية في «خليجي 25» بعد الأولى أمام السعودية 0-2، رصيد مباريات اليمن في كأس الخليج إلى 32 مباراة، اكتفى خلالها بتحقيق التعادل في 6 مباريات، مقابل الخسارة في 26 مباراة.

وسجل علي فضل حارس اليمن «2 بالخطأ في مرمى فريقه»، وأرشد العلوي «37»، وعصام الصبحي «47» أهداف عُمان، في حين أحرز عبد الواسع المطري «12 من ضربة جزاء»، وعمر الداحي «30» هدفي اليمن.

ولم تمنع الخسارة أمام عمان، المسؤولين اليمنيين من الإشادة بأداء المنتخب، بعدما وجه نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة اليمني بصرف مكافأة مالية للاعبي المنتخب نظير الأداء القوي والمشرف أمام عُمان، وذلك خلال زيارة خاصة أعقبت مباراة الاثنين برفقة الخضر مرمش سفير اليمن لدى العراق.

في المقابل، كشف الموقع الرسمي للاتحاد اليمني عن تقديم الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد حافزاً بمبلغ 500 دولار لكل لاعب في المنتخب، بجانب أعضاء الجهازين الفني والإداري، بعد «الظهور المشرف»، وقال العيسي: «عرض كروي مشرف أمتع الجميع وأكد على الروح العالية والإصرار والموهبة والإمكانات الكبيرة للاعبي المنتخب»، مطالباً بمواصلة الأداء القوي في مباراة الجولة الأخيرة أمام العراق.

بدوره، عبر التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب اليمن، عن سعادته بأداء المنتخب رغم الخسارة، وقال: «أشعر بالفخر، الظروف المناخية لم تكن جيدة، أثرت على المنتخبين، وأقول للاعبين شكراً جزيلاً»، وأضاف: «الحظ عاندنا، وصنعنا فرصاً ولم نسجل، تقدمنا ولكن هذه كرة القدم، لن أتحدث عن ركلة الجزاء فحتى عُمان أهدرت».