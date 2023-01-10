دورانت يغيب أسبوعين



لوس أنجلوس (أ ف ب)

يغيب كيفن دورانت نجم بروكلين نتس عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل، إثر إصابته في ركبته اليمنى، وذلك نتيجة الفحص بأشعة الرنين المغناطيسي الذي أجراه.

وأصيب دورانت في الربع الثالث في المباراة التي انتهت بفوز فريقه ضد ميامي هيت 102-101، إثر اصطدامه بجيمي باتلر، وحاول مواصلة المباراة، لكنه شعر بأوجاع، فتوجه إلى غرف الملابس للخضوع إلى العلاج.

ويخوض دورانت «34 عاماً»، الذي اختير 12 مرة لخوض مباراة «أول ستار»، موسماً رائعاً وسجل معدلاً مقداره 29.7 نقطة و6.7 متابعة و5.3 تمريرة حاسمة في 39 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

وأسهمت عروضه القوية، إلى جانب النجم الآخر في الفريق كايري أرفينج في استعادة فريقه لتوازنه بعد بداية متعثرة، حيث حقق الفريق الفوز 18 مرة في آخر 20 مباراة، ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية «27 انتصاراً و13 خسارة».