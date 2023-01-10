لوريس يعتزل اللعب مع «الديوك»



باريس (أ ف ب)

أعلن هوجو لوريس حارس وقائد منتخب فرنسا، اعتزاله اللعب دولياً، في حديث لصحيفة «ليكيب» الرياضية الواسعة الانتشار.

وقال لوريس «36 عاماً» للصحيفة الفرنسية «ليس من السهل إعلان ذلك، لكن بعد 14 عاماً دافعت فيها عن هذا القميص الذي ارتديته بكل فخر، اعتقد بأني وصلت إلى النهاية».

وأضاف «فكرت بهذا الأمر (الاعتزال) بعد نهاية كأس العالم، لكن راودني شعور منذ حوالي ستة أشهر وازداد خلال النهائيات ما أدى إلى اتخاذي هذا القرار، ووصلت اللحظة التي قررت فيها تسليم المشعل، أعتقد أن المنتخب جاهز للمواصلة».

وقال: «لدي شعور بأني قدمت كل شيئ، وأسهمت بالكثير من الأمور خلال هذه الرحلة، لكني فضلت الخروج في القمة بعد مساعدتي فرنسا على بلوغ نهائي كأس العالم».

بدأ لوريس الذي توج مع منتخب بلاده بطلاً لمونديال 2018 في روسيا ثم بلغ النسخة الأخيرة في قطر الشهر الماضي، قبل أن يخسر النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، مسيرته الدولية عام 2008.

استلم شارة قيادة المنتخب بعد نهائيات مونديال 2010 الذي شهد خروجه من الدور الأول، بإشراف المدرب لوران بلان الذي حل بدلا من ريمون دوينيك.

كان لوريس على مدى 12 عاماً ركناً أساسياً في صفوف الديوك وخاض معه 7 بطولات كبرى، فبلغ نهائي كأس أوروبا عام 2016 التي استضافتها بلاده وخسر النهائي أمام البرتغال صفر-1 بعد التمديد، ثم بلغ الذروة بقيادة فرنسا إلى اللقب العالمي الثاني في تاريخها بعد 1998، بالفوز على كرواتيا 4-2 في نهائي 2018.

واحرز لوريس أيضاً دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

ويملك لوريس الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع فرنسا «145»، وهو يلعب حاليا مع نادي توتنهام الإنجليزي، بعد أن دافع عن ألوان ناديي نيس وليون.

أما أبرز المرشحين للحلول مكانه بين الخشبات الثلاث فهو حارس ميلان مايك مانيان الذي غاب عن المونديال بداعي الإصابة وهو ما المح اليه لوريس بقوله «ثمة حارس جاهز (مانيان)، وأنا في حاجة إلى المزيد من الوقت لعائلتي وأطفالي.