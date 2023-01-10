أرسنال يضرب موعداً مع السيتي



لندن (أ ف ب)

تغلب أرسنال على مضيفه أوكسفورد من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة، في الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، وضرب موعداً مع مانشستر سيتي في الدور التالي.

صمد أوكسفورد في الشوط الأول، قبل أن ينهار على مدى 13 دقيقة منتصف الشوط الثاني، عندما تلقت شباكه ثلاثة أهداف.

خاض أرسنال المباراة بتشكيلة قوية، لا سيما في خط الهجوم بقيادة بوكايو ساكا وادي نكيتيا والبرازيلي جابريال مارتينيلي.

وافتتح المصري محمد النني التسجيل للفريق اللندني من كرة رأسية، إثر تمريرة من البرتغالي فابيو فييرا من ركلة حرة «63»، قبل أن يضيف نكيتيا الثاني، إثر تمريرة بينية من فييرا أيضاً، فراوغ الحارس إدوارد ماكجينتي وسدد في الشباك «70»، ثم الثالث بعد تمريرة من مارتينيلي، ليغمز الكرة من فوق الحارس «76».

ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي اكتسح تشيلسي برباعية نظيفة في مسابقة الكأس أيضاً.

وكان الدور الثالث شهد مفاجأتين من العيار الثقيل تمثلت بفوز ستيفينج المغمور على أستون فيلا 2-1، وخروج نيوكاسل صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد ونزداي من دوري «تشامبيونشيب» 1-2.