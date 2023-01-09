فوز «أسود الرافدين» و«الأحمر» تحت الأمطار

معتصم عبدالله (دبي)

وسط أجواء ماطرة وأرضية مبتلة، حقق منتخب العراق الفوز 2-0 أمام السعودية على ملعب البصرة الدولي «جذع النخلة» في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة «خليجي 25» المقامة حالياً بالعراق.

وسجل إبراهيم بايش «30»، والبديل أسو رستم «86» ثنائية «أسود الرافدين» الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بعد تعادله في الجولة الأولى 0-0 أمام عُمان، فيما تجمد رصيد «الأخضر الشاب» في 3 نقاط بفوزه في مباراته الأولى على اليمن 2-0، ويلتقي في الجولة الثالثة والحاسمة في ختام الدور الأول الخميس المقبل العراق أمام اليمن، فيما تلعب السعودية أمام عُمان.

وأثرت أرضية الملعب المبتلة بسبب الأمطار الغزيرة على أداء المنتخبين على صعيد التحكم بالكرة والتمريرات الأرضية، علاوة على كثرة الاحتكاكات، وكثرة الأخطاء المشتركة، رغم المحاولات الحثيثة لتجفيف الأرضية خلال فترة ما بين الشوطين.

وترجم المنتخب العراقي أفضليته النسبية في التحكم بالكرة خلال الشوط الأول، بتسجيل هدف التقدم بواسطة إبراهيم بايش في الدقيقة 30، بعدما استغل ركنية لفريقه أبعدها الدفاع السعودي خاطئة داخل المنطقة ليعالج الكرة بتسديدة قوية بيمناه مسجلاً الهدف الأول.

ونجح «البديل» سو رستم الذي شارك بديلاً لأيمن حسين في تأكيد أفضلية العراق بالهدف الثاني من كرة رأسية مستفيداً من ركلة ركنية، ليؤكد تفوق «أسود الرافدين» بالنقاط الثلاث، بعد إطلاق الحكم الإماراتي عادل النقبي صافرة نهاية المباراة بفوز العراق بهدفين دون مقابل.

وحقق منتخب عُمان الفوز على اليمن 3-2، في المباراة التي أُقيمت أيضاً تحت الأمطار الغزيرة، على ملعب البصرة الدولي، وهو الانتصار الأول لمنتخب عُمان، الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي اليمن من دون أي نقطة، ليودع البطولة بعد الجولة الثانية.

شهدت المباراة ذات تقلبات ومنعرجات مثيرة، وسجل لسلطنة عُمان محمد صالح في مرماه بالدقيقة 2، وأرشد العلوي في الدقيقة 38، وعصام الصبحي في الدقيقة 46، وسجل لليمن عبد الواسع المطري في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وعمر الداحي في الدقيقة 30، علماً بأن الحارس العماني إبراهيم المخيني تصدى لركلة جزاء نفذها محمد الداحي في الدقيقة 90 + 5.

وهذا هو الفوز رقم 20 للمنتخب العُماني في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، وهو الساعي لاستعادة اللقب الذي حققه للمرة الثانية في النسخة قبل الماضية.