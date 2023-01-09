«الأبيض» يواجه «الأزرق» بشعار «الفرصة الأخيرة»

معتز الشامي (البصرة)

يخوض منتخبنا الوطني، اليوم، المواجهة المرتقبة أمام شقيقه الكويتي، في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج الـ25، التي تقام في البصرة، لحساب مواجهات المجموعة الثانية للبطولة، التي يحتلها المنتخب القطري بالتساوي في النقاط مع الأحمر البحريني حامل لقب النسخة الماضية.

ويجد «الأبيض» نفسه أمام مباراة «الفرصة الواحدة»، أو «الفرصة الأخيرة»، التي لا بديل فيها عن الفوز، من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة مؤهلة للدور الثاني، على أمل الحسم في آخر مواجهة بدور المجموعات أمام «العنابي» القطري، الذي قدم وجهاً مميزاً حتى الآن.

وكان منتخبنا قد خسر مباراته الأولى أمام منتخب البحرين حامل اللقب، كما خسر «الأزرق» الكويتي أمام العنابي بهدفين نظيفين، وبالتالي ستكون المواجهة المرتقبة مساء اليوم، بمثابة لقاء «الجريحين» بامتياز، حيث يسعى كل طرف للبحث عن نتيجة إيجابية تعيده للسباق.

وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب الوطني مشاركة جميع اللاعبين، بينما استمر فابيو ليما على تنفيذ برنامج تأهيلي منفرد، ما يعني احتمالية عدم لحاقة بمباراة اليوم، وتأجيل حسم مشاركته للمباراة الأخيرة، حيث كان اللاعب قد شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية، ففضل الجهاز الفني عدم المغامرة باللاعب ووضع برنامج تأهيلي خاص لتعافيه ولحاقه بالمنتخب، حال تمكن من التأهل للدور الثاني.

ويعول الجهاز الفني على تشكيلة يتوقع أن تشهد الدفع بالمهاجم تيجالي منذ بداية المباراة، بعدما وضح خلال المباراة الأولى تأثير غياب المهاجم الصريح، وهو الدور الذي كان يلعبه علي مبخوت، حيث لم ينجح كايو في القيام بالمهام المطلوبة خلال المباراة الأولى التي خسرها «الأبيض».

ويرفع منتخبنا شعار الفوز وحده لإحياء أمل التأهل، وهو ما شدد عليه الجهاز الفني للاعبين، بضرورة القتال على الكرة في مختلف أرجاء الملعب، وعدم ترك المساحة للمنافس، خاصة أن «الأزرق» الكويتي شن أكثر من هجمة خطرة، وأضاع عدة أهداف محققة أمام المنتخب القطري، ما يعني امتلاك المنتخب الكويتي لمقومات هجومية شرسة، حتى وإن غاب عنه الهداف.

ومنح الجهاز الفني تعليمات مشددة للاعبي الدفاع بضرورة فرض الرقابة على مفاتيح لعب المنتخب الكويتي، لاسيما إبراهيم كميل ومبارك الفنيني وعبد الله غانم وعيد الرشيدي.

ويحتاج المنتخب لترجمة أفضليته، وسيطرته على المباراة، وهو ما حدده الجهاز الفني للمنتخب، حيث يسيطر «الأبيض» في معظم الفترات، ولكن لا يترجم تلك السيطرة وهو ما حدث أمام الأحمر البحريني خلال 25 دقيقة من الشوط الأول، شهدت أكثر من 4 فرص محققة، من دون ترجمتها إلى أهداف.

أما تاريخياً فقد التقى المنتخبان 20 مرة في تاريخ مشاركتهما بكأس الخليج، وتميل الكفة لصالح «الأزرق» الكويتي الذي فاز 10 مرات مقابل 7 مرات فوز للأبيض، بينما تعادلا في 3 مباريات، وسجل منتخب الكويت 44 هدفاً في مرمى منتخبنا، بينما سجل منتخبنا 18 هدفاً فقط.