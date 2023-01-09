النسخة الجديدة في الكويت.. وعمان والسعودية «بديلان»

البصرة (الاتحاد)

قرر اتحاد كأس الخليج العربي الدعوة لاجتماع المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية، يوم الجمعة المقبل، وذلك لبحث سبل تطوير مستقبل الاتحاد وبطولة كأس الخليج، فيما علمت «الاتحاد» أن طاولة اجتماع المؤتمر، ستدرس حسم مكان وتوقيت بطولة «خليجي 26»، بعدما كان الاتحاد قد أبرم عقوداً لبيع حقوق رعاية البطولة، من البث الفضائي وغيره، لشركة أميركية، والتي طالبت بتحديد النسختين المقبلتين للبطولة على أقل تقدير، بما يساعد في إبرام صفقات جديدة لتسويق البطولة.

وكشفت المصادر النقاب عن وجود اتفاق على إقامة النسخة المقبلة في الكويت، فيما ستكون عمان أو السعودية المقترح البديل، بينما لم يتم الاتفاق على توقيتها، حيث سيكون الأقرب في نوفمبر المقبل، وفق المقترح الأولي الذي تتم دراسته بالفعل حالياً، ولكن ينتظر المؤتمر العام، موافقة رؤساء الاتحادات الخليجية بالكامل على الموعد، حيث ستكون البطولة محطة مهمة قبل كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر في يناير 2024.

وتفيد المتابعات أن الشركة الأميركية الراعية طالبت بضرورة إقامة النسخة المقبلة أو التي تليها بين الإمارات والسعودية، وذلك لضمان تحقيق المكاسب المرجوة من الجوانب التسويقية، بالإضافة لملف الرعايات وغيرها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرك فيه الاتحاد الكويتي لطلب استضافة البطولة.

وعلمت «الاتحاد» أن بعض أعضاء المؤتمر العام سيطرحون مقترحات للتطوير التنظيمي والإداري على البطولة، حتى وإن حققت أرباحاً تسويقية مؤخراً بعد تأسيس وإطلاق الاتحاد الخليجي منذ 2016، إلا أنها ما زالت تحتاج للكثير، خصوصاً موافقة «الفيفا» على وضع البطولة بروزنامة المواجهات الدولية، بما يساعد في إقامتها في توقيت مناسب.

من جانبه، شدد بيير كخيا مستشار الاتحاد الآسيوي لحقوق البث والتسويق، على ضرورة تغيير النظرة في التعامل مع بطولات كأس الخليج، مشيراً إلى أن البطولة تواجه خطراً حقيقياً، وهو تراجع الاهتمام الجماهيري والإعلامي بها، وتتطلب ضرورة تغيير بعض لوائحها لفرض المشاركة فيها بالمنتخبات الأولى وبالأجهزة الفنية الكاملة لتلك المنتخبات بدلاً من المشاركة بالرديف أو المنتخب الأولمبي ما أدى لإضعافها تسويقياً، فضلاً عن ضرورة تحديد موعدها قبل سنة على الأقل، ويكون بعيداً عن البطولات الكبرى مثل كأس آسيا أو قبلها في التوقيت.