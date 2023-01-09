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رسالة تحذير لجماهير «خليجي 25»

رسالة تحذير لجماهير «خليجي 25»
10 يناير 2023 01:22

البصرة (الاتحاد)

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وجهت قيادة شرطة محافظة البصرة العراقية تحذيرات شديدة اللهجة إلى الجماهير التي تتوافد على ملاعب «خليجي 25».
وقالت الشرطة في بيان لها بعد أن شاهدت بعض الانفلات الجماهيري في دخول المباريات من خلال تسلق الأسوار المحيطة بالملاعب: نحذر الجماهير الرياضية من محاولات التسلق وعبور السياج الخارجي للمدينة الرياضية، كون هذه الحالة تعتبر خرقاً أمنياً وسيتم التعامل معها وفق القانون. وأضاف البيان: لذا نحذر من محاولات عبور السياج الخارجي، ونطلب الالتزام بالتعليمات الخاصة بدخول الملاعب.
وكانت المباريات قد شهدت حضوراً لافتاً وغير متوقع من هذا الزحف الكبير، وسوف يزداد الضغط الجماهيري في حال قدم «أسود الرافدين» المستوى اللائق والانطلاق نحو الدور الثاني والمنافسة على اللقب الخليجي.

خليجي 25
البصرة
العراق
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