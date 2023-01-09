أورابارينا: أثق في اللاعبين ومشاركة ليما «ممكنة»

معتز الشامي (البصرة)

قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إن فترة الاستعداد لمواجهة «الأزرق» الكويتي قصيرة، لكنه أشار إلى ثقته في اللاعبين وردة فعلهم خلال تلك المباراة لإحياء أمل التأهل، وتابع: «أجرينا تدريبات الاستشفاء، وعملنا على تصحيح أخطاء اللقاء السابق، للظهور جيداً خلال المباراة المقبلة».

وأضاف أروابارينا، خلال المؤتمر الصحفي: «ما ينقض الأبيض للفوز هو الروح القتالية، صحيح أن مستوانا أمام البحرين لم يكن جيداً، ولكن عندما حضرت الروح القتالية خلال 25 دقيقة كنا الأفضل، ولم نترجم تلك الأفضلية، وبعد ذلك ظهرت مشاكل بالتمركز، ولن أتحدث ثانية عن الماضي، لأن المهم الآن هو النهوض والعمل لتغيير الصورة».

وأضاف: «تألمنا بسبب النتيجة، ويجب أن نفوز اليوم لننسى ما حدث، لأن طموحنا هو كتابة تاريخ جديد مع الإمارات، والخسارة الماضية ستجعلنا نعمل أكثر لتحسين الصورة».

وأردف: «الأرجنتين فازت بكأس العالم بـ19 لاعباً جديداً، لدي ثقة في الموجودين، وهم على قدر المسؤولية، نعطي الثقة للمحليين ولدي قناعة بهم».

وحول تشكيلة اليوم وجاهزية ليما وماجد حسن، قال: «فابيو في طور الاستشفاء، قد يشارك معنا، بينما ماجد حسن عانى منذ فترة ويتلقى العلاج، ربما يتواجد الاثنان في اللقاء».

واختتم المدرب تصريحاته، مؤكداً على قوة منتخب الكويت الذي لديه لاعبون جيدون، ينتشرون جيداً، وقال: «علينا التركيز خلال اللقاء، فلن يكون سهلاً أبداً، أمام منتخب يجيد الانتشار».