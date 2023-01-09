روي بينتو: هدفنا بناء جيل لمستقبل الكرة الكويتية

البصرة (الاتحاد)

قال روي بينتو مدرب منتخب الكويت، إنه يعلم ما يكفي عن المنتخب الإماراتي وإنه استعد جيداً لمواجهته، وشدد على أن التجهيزات جارية بشكل جيد لتقديم مباراة قوية، وذلك رغم قصر الوقت بين المباريات في بطولات الخليج، وإنه يثق في تقديم المستوى المطلوب خلال مواجهة اليوم، التي تعد «ديربي» كبيراً بين الطرفين.

وأضاف مدرب الكويت خلال المؤتمر الصحفي: «قدمنا أداء جيداً في آخر مباراة، وحاولنا مجاراة قطر، بينما تم تسجيل الهدفين من أخطاء فردية، وتحسن الأداء في الشوط الثاني، ولكننا نعاني من التهديف وخلال التدريب نعالج هذه المشكلة، الأهداف ستأتي طالما نصنع الفرص».

وتابع: «نعمل على بناء فريق للمستقبل، ولقد تسلمت مشروعاً بالاتفاق مع الاتحاد الكويتي لهذا الغرض، ولدينا لاعبون كثر بين21 و 22 سنة، يخوضون بطولة للمرة الأولى، هذا لا يعني أننا لن نقدم شيئاً، ولكن الهدف الأساسي اكتساب الخبرة، كما أن البطولة صعبة على الجميع، ولا يمكن التكهن بأية نتيجة، ولكن سنسعى لتقديم الأفضل دوماً».

من جهته قال اللاعب فيصل زايد: «نستعد جيداً، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية، منتخب الإمارات جيد ولديه دوري محترفين قوي واستقرار، بينما نحن نحتاج إلى الاستقرار رياضياً وفنياً وإدارياً في الكويت حتى يتطور الأداء كما ينبغي».