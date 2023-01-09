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جاسم الهويدي: الكرة الخليجية تعاني «العشوائية»

جاسم الهويدي: الكرة الخليجية تعاني «العشوائية»
10 يناير 2023 01:22

البصرة (الاتحاد)

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أكد جاسم الهويدي نجم الكرة الكويتية الأسبق، أن الكرة الخليجية تعاني العشوائية منذ فترة ليست بالقليلة، حيث تغيب مشاريع التطوير العلمية، باستثناء تجربتين حققتا نجاحات، وهي قطر والسعودية، بينما كانت التجربة الإماراتية قديماً هي النموذج الذي يحتذى من 2008 وحتى 2014، وبعدما توقفت تلك التجربة ولم يكن هناك جديد.
ولفت إلى أن هناك تبايناً بالفعل بين مستوى دوريات المنطقة، ومستوى المنتخبات، بحيث تجد دورياً قوياً لا يقدم لك منتخباً بنفس المستوى، وربما هناك دوري ليس بالقوي مقارنة بباقي دوريات المنطقة، ولكنه يفرز منتخباً قوياً. وتابع: «الدوري البحريني ليس بقوة الإمارات والسعودي والقطري بالتأكيد، ولكن اللاعب البحريني مهاري ومميز وهناك عمل واستقرار، لذلك فاز بكأس الخليج مؤخراً ومرشح للتأهل من مجموعته وربما الفوز».
وعن تطور منتخبات تطبق الاحتراف بدورياتها في المنافسات القارية والعالمية، مثل الإمارات والسعودية وقطر حتى ولو لم يفوزوا بكأس الخليج، قال: «بالتأكيد تطورت تلك المنتخبات، ولكن الأمر سيتغير خلال العامين المقبلين، فصراع المنتخبات لنيل بطاقة مؤهلة لمونديال 2026 سيكون شرساً، ومن يعمل ويبني في آخر عامين سيتطور، لكن بشكل عام هناك تباين بين مستوى الدوريات والمنتخبات في المنطقة، وربما يعود ذلك لعدم الاهتمام الكافي بالتنشئة والمراحل السنية، حيث يكون اللاعب الأجنبي وزيادة عدده في الدوري هو أحد أهم أسباب قوة الدوري، بينما يتأثر المنتخب».

جاسم الهويدي
خليجي 25
الكويت
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