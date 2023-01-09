4 نجوم في «خليجي 25» مروا من هنا

معتصم عبدالله (دبي)

تشهد «خليجي 25» المقامة حالياً بمدينة البصرة العراقية، تنافساً محتدماً بين نجوم المنتخبات، ويبرز في قوائم المنتخبات المشاركة 4 لاعبين مروا بملاعب الإمارات ويمثلون منتخبات البحرين، اليمن، وعمان حالياً.

ويتصدر البحريني علي مدن لاعب عجمان الحالي الواجهة، كونه الممثل الوحيد لأجانب «دوري أدنوك للمحترفين» في البطولة، حيث برز مدن الذي يخوض موسمه الثاني محلياً في ملاعبنا مع فريقه السابق العروبة في موسم 2021- 2022، قبل أن ينتقل مطلع الموسم الحالي 2022- 2023 لصفوف فريق نادي عجمان.

وخاض مدن «27 عاماً» مهاجم «الأحمر» والذي توج مع منتخب بلاده بلقب «خليجي 24» في النسخة الماضية على حساب السعودية 1-0، نحو 40 مباراة في المسابقات المحلية الإماراتية على مدار موسمين، سجل خلالها 9 أهداف.

في المقابل، يعد عبدالواسع المطري النجم الأبرز حالياً في صفوف منتخب اليمن، وسبق للمطري «28 عاماً» خوض تجربة لم تستمر طويلاً مع دبا الحصن في دوري الدرجة الأولى موسم 2018- 2019، حيث خاض 23 مباراة بمعدل 2070 دقيقة سجل خلالها 4 أهداف.

وخاض ثنائي المنتخب العماني الحالي محمد المسلمي وحارب السعدي تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي الجزيرة موسم 2017- 2018، وشارك المدافع محمد المسلمي في 9 مباريات مع «فخر أبوظبي» بمعدل 750 دقيقة، مقابل 673 دقيقة لمواطنه حارب السعدي في 9 مباريات أيضاً مع الجزيرة.

رباعي مر بملاعب الإمارات

علي مدن «منتخب البحرين» - العروبة وعجمان 2020- 2021

عبد الواسع المطري «منتخب اليمن» - دبا الحصن 2018- 2019

محمد المسلمي «منتخب عمان» - الجزيرة 2017- 2018

حارب السعدي «منتخب عمان» - الجزيرة 2017- 2018