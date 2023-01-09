«زاخر» و«عصرية» تحصدان كأسي ولي عهد دبي للقايا

دبي (الاتحاد)

أسفرت تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت بميدان المرموم ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وشهدت الفترة المسائية منها 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، عن فوز «زاخر» بشعار مانع علي محمد حماد الشامسي بكأس سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار المفتوح، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن وقدره 7:17:6دقائق.

وشهد التحديات مشاركة 796 مطية، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى للرموز، بواقع كأسين باسم سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار وبندقيتين للقايا الجعدان.

وتمكن «العابر» لحمد سعيد آل سالمين المنصوري من الظفر ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح، في ثاني الأشواط بتوقيت بلغ 7:16:7 دقائق.

وأهدت «عصرية» مالكها عبدالله عبيد سعيد بن حميدان الفلاسي كأس اللقايا الأبكار للإنتاج، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن بلغ 7:15:0 دقائق.

وذهبت بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج إلى شعار عامر محمد زايد المنصوري والذي قدم «ملهم» على الصدارة مسجلاً توقيتاً زمنياً وقدره 7:19:1 دقائق.

ومن جانبه، توج علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين الأربعة برموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل عقب نهاية سابع أشواط الفترة المسائية.

من ناحية أخرى، وبمشاركة 1280 مطية، أسفرت تحديات الفترة الصباحية لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، والتي أقيمت على مدار 22 شوطاً، عن فوز «نعايم» لراشد سعيد حمد مصلح الأحبابي بالشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات، والتي سجلت توقيتاً زمنياً بلغ 7:26:2 دقائق.

وأهدت «نبأ» مالكها صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي ناموس اللقايا الأبكار المهجنات بزمن وقدره 7:26:1 دقائق.

وتألق «شاهين» ملك راشد سيف علي الضحاك الشامسي في ثالث أشواط للقايا الجعدان المحليات، واستطاع حصد الصدارة بتوقيت بلغ 7:29:1 دقائق.

ونجح «مراقب» بألوان حارب مغير سالم العميمي في الحصول على قمة اللقايا الجعدان المهجنات، في الشوط الرابع وذلك بزمن وقدره 7:23:9 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

يشهد ميدان المرموم مساء أمس، تحديات رموز الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وتتنافس المطايا على كأسي ولي عهد دبي للإيذاع الأبكار المفتوح والإنتاج وبندقيتي الإيذاع الجعدان المفتوح والإنتاج، من خلال الأشواط الأربعة الأولى، والتي سوف تليها 12 شوطاً للمحليات والمهجنات، لمسافة 6 كيلومترات.

وبالمقابل تقام في الفترة الصباحية 20 شوطاً منها 12 شوطاً للإنتاج، وينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

أول أيام مزاد المرموم العاشر

دبي (الاتحاد)

استضافت منصة ميدان المرموم، فعاليات اليوم الأول من مزاد المرموم العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي يقام بتنظيم وإشراف من نادي دبي لسباقات الهجن على مدار ثلاثة أيام، وعرضت من خلال أول أيام المزاد 80 مطية، تنحدر من سلالات راقية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

وانتقلت ملكية البكرة بنت «سكر» العاصفة وأمها «نشوه» إلى محمد الجابري، الذي دفع مبلغ 120 ألف درهم، وهو ذات المبلغ الذي دفعه عبدالله سعيد بن مروشد للحصول على ملكية البكرة التي تنحدر من سلالة الأب «متعب الصغير» والأم «وبره».

وبالمقابل حصل سعيد سالم الغيلاني على ملكية البكرة بنت «المنتحر» العاصفة والأم «سودانية» مقابل 100 ألف درهم.