الثلاثاء 10 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بشكتاش ينفي رحيل فيجهورست إلى مانشستر يونايتد

بشكتاش ينفي رحيل فيجهورست إلى مانشستر يونايتد
9 يناير 2023 22:41

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)


نفى بشكتاش التركي التقارير بشأن اقتراب المهاجم الهولندي الدولي فوت فيجهورست من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. 

أخبار ذات صلة
تن هاج يعوض رونالدو بـ «ابن بلده»!
الإمارات تسيطر على قائمة «العشرة الأغلى»

ودخل فيجهورست حيز اهتمام مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، في ظل بحث المدرب الهولندي للفريق إيريك تين هاج عن مهاجم جديد. وظهر فيجهورست «30 عاماً» بشكل لافت مع بشكتاش هذا الموسم، حيث سجل تسعة أهداف خلال 18 مباراة بعد انضمامه للفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من بيرنلي الإنجليزي في يوليو الماضي. 

وأفادت تقارير أن عقد فيجهورست يتضمن شرطاً جزائياً يسمح له بالرحيل مقابل دفع مليونين و500 آلف يورو (مليونين و700 آلف دولار) للنادي التركي. لكن بشكتاش نفى ذلك تماماً عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، وأكد من خلاله "بعد مباراتنا أمام قاسم باشا كان هناك حاجة لإصدار بيان بسبب التكهنات الإعلامية بشأن لاعبنا فوت فيجهورست".
وأضاف البيان: "ادعاءات وجود شرط جزائي في عقد لاعبنا يسمح بفسخه مقابل دفع تعويض بقيمة 5. 2 مليون يورو حال تلقيه عرضاً من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمر خيالي". وأشار البيان "الأنباء حول أن اللاعب سيرحل عن الفريق غداً الثلاثاء غير صحيحة مطلقاً، الحقوق المتعلقة بفوت فيجهورست تنتمي بشكل كامل إلى بشكتاش". وختم البيان "نؤكد أيضاً أنه حال وجود أي تطورات في هذا الملف سيتم إبلاغ مجتمعنا الموقر والجماهير".

مانشستر يونايتد
بشكتاش
آخر الأخبار
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
دنيا
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
اليوم 08:27
موضوعية
دنيا
عندما تنسى شرب الماء.. ماذا يحدث في الجسم؟!
اليوم 07:52
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
عربي ودولي
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
اليوم 07:49
منزل متضرر بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب في أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إندونيسيا
اليوم 07:14
سيف بن زايد يتوسط المشاركين في المؤتمر بحضور خليفة الخييلي وأحمد ناصر الريسي وكبار الحضور (من المصدر)
الإمارات
سيف بن زايد: استمرار مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©