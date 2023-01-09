بشكتاش ينفي رحيل فيجهورست إلى مانشستر يونايتد

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)



نفى بشكتاش التركي التقارير بشأن اقتراب المهاجم الهولندي الدولي فوت فيجهورست من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ودخل فيجهورست حيز اهتمام مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، في ظل بحث المدرب الهولندي للفريق إيريك تين هاج عن مهاجم جديد. وظهر فيجهورست «30 عاماً» بشكل لافت مع بشكتاش هذا الموسم، حيث سجل تسعة أهداف خلال 18 مباراة بعد انضمامه للفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من بيرنلي الإنجليزي في يوليو الماضي.

وأفادت تقارير أن عقد فيجهورست يتضمن شرطاً جزائياً يسمح له بالرحيل مقابل دفع مليونين و500 آلف يورو (مليونين و700 آلف دولار) للنادي التركي. لكن بشكتاش نفى ذلك تماماً عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، وأكد من خلاله "بعد مباراتنا أمام قاسم باشا كان هناك حاجة لإصدار بيان بسبب التكهنات الإعلامية بشأن لاعبنا فوت فيجهورست".

وأضاف البيان: "ادعاءات وجود شرط جزائي في عقد لاعبنا يسمح بفسخه مقابل دفع تعويض بقيمة 5. 2 مليون يورو حال تلقيه عرضاً من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمر خيالي". وأشار البيان "الأنباء حول أن اللاعب سيرحل عن الفريق غداً الثلاثاء غير صحيحة مطلقاً، الحقوق المتعلقة بفوت فيجهورست تنتمي بشكل كامل إلى بشكتاش". وختم البيان "نؤكد أيضاً أنه حال وجود أي تطورات في هذا الملف سيتم إبلاغ مجتمعنا الموقر والجماهير".