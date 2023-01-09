العراق يعزف «أنشودة المطر» بـ «ثنائية» أمام السعودية

معتصم عبدالله (دبي)

وسط أجواء ماطرة وأرضية مبتلة، حقق منتخب العراق الفوز 2-0 أمام السعودية على ملعب البصرة الدولي «جزع النخلة» في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة «خليجي 25» المقامة حالياً بالعراق.

وسجل إبراهيم بايش «30»، والبديل أسو رستم «86» ثنائية «أسود الرافدين» الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بعد تعادله في الجولة الأولى 0-0 أمام عمان، فيما تجمد رصيد «الأخضر الشاب» في 3 نقاط بفوزه في مباراته الأولى على اليمن 2-0، ويلتقي في الجولة الثالثة والحاسمة في ختام الدور الأول الخميس المقبل العراق أمام اليمن، فيما تلعب السعودية أمام عمان.

وأثرت أرضية الملعب المبتلة بسبب الأمطار الغزيرة على أداء المنتخبين على صعيد التحكم بالكرة والتمريرات الأرضية، علاوة على كثرة الاحتكاكات وكثرة الأخطاء المشتركة، رغم المحاولات الحثيثة لتجفيف الأرضية خلال فترة ما بين الشوطين.

وعمد الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، إلى إجراء عدة تغييرات مقارنة بمباراة الافتتاح أمام عمان 0-0، وشملت الرباعي أحمد باسل «حارس المرمى»، آلاي فاضل «مدافع»، محمد عبود «وسط»، حسن عبدالكريم «جناح».

في ‪‪‪ المقابل اقتصرت تغييرات الوطني سعد الشهري على تغيير وحيد في تشكيلة «الأخضر الشاب» مقارنة بمباراة الجولة الأولى أمام اليمن 2-0، تلخص في مشاركة سعد الناصر ضمن القائمة الأساسية بديلاً لتركي العمار.

وترجم المنتخب العراقي أفضليته النسبية في التحكم بالكرة خلال الشوط الأول، بتسجيل هدف التقدم بواسطة إبراهيم بايش في الدقيقة 30، بعدما استغل ركنية لفريقه أبعدها الدفاع السعودي خاطئة داخل المنطقة ليعالج الكرة بتسديدة قوية بيمناه مسجلاً الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني كاد المهاجم أيمن حسين أن يعزز تقدم العراق بالهدف الثاني من كرة رأسية استحوذ عليها الحارس نواف العقيدي بصعوبة في الدقيقة 46.

ونجح «البديل» سو رستم الذي شارك بديلاً لأيمن حسين في تأكيد أفضلية العراق بالهدف الثاني من كرة رأسية مستفيداً من ركلة ركنية، ليؤكد تفوق «أسود الرافدين» بالنقاط الثلاث، بعد إطلاق الحكم الإماراتي عادل النقبي صافرة نهاية المباراة بفوز العراق بهدفين من دون مقابل.