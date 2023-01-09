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الرياضي

بيل يعلق حذاءه للأبد

بيل يعلق حذاءه للأبد
9 يناير 2023 20:14

لندن (أ ف ب)

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أعلن الجناح الويلزي جاريث بيل اعتزاله اللعب على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني، واضعاً حداً لمسيرة مظفرة في كرة القدم.
وقال بيل على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «بعد دراسة متأنية ومدروسة، أعلن اعتزالي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية».
وأضاف «أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها. لقد منحتني حقاً بعضاً من أفضل اللحظات في حياتي. أعلى المستويات على مدار 17 موسماً، وسيكون من المستحيل تكرارها بغض النظر عما يخبئه لي الفصل التالي».
وقاد بيل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس أوروبا مرتين عامي 2016، وذلك للمرة الأولى في تاريخه وبلغ معه نصف النهائي، ثم 2021، وإلى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الأولى منذ 1958، كما أحرز في صفوف ريال مدريد الإسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال تسع سنوات أمضاها معه (2013 - 2022).
ويملك بيل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ويلز، وأفضل هداف في صفوفه.
وخاض بيل اللاعب السابق ساوثهامبتون وتوتنهام وريال مدريد ولوس أنجلوس أف سي، آخر مباراة له في صفوف منتخب بلاده في 29 نوفمبر الماضي ضد إنجلترا في دور المجموعات من مونديال قطر.

جاريث بيل
كأس العالم 2022
ريال مدريد
توتنهام
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