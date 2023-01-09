«العُماني» يهزم «اليمني» في لقاء «الأخطاء والأمطار»

البصرة (الاتحاد)

حقق منتخب عمان الفوز على اليمن 3-2، في المباراة التي أقيمت تحت الأمطار الغزيرة، على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للنسخة الـ 25 لكأس الخليج لكرة القدم المقامة حالياً في العراق، وهو الانتصار الأول لمنتخب عُمان، الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي اليمن من دون أي نقطة، ليودع البطولة بعد الجولة الثانية.

جاءت المباراة ذات تقلبات ومنعرجات مثيرة، وسجل لسلطنة عمان محمد صالح في مرماه بالدقيقة 2، وأرشد العلوي في الدقيقة 38، وعصام الصبحي في الدقيقة 46، وسجل لليمن عبد الواسع المطري في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وعمر الداحي في الدقيقة 30، علماً بأن الحارس العماني إبراهيم المخيني تصدى لركلة جزاء نفذها محمد الداحي في الدقيقة 90 + 5.

وهذا هو الفوز رقم 20 للمنتخب العُماني في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، وهو الساعي لاستعادة اللقب الذي حققه للمرة الثانية في النسخة قبل الماضية.

وفي تفاصيل اللقاء، تقدم منتخب سلطنة عمان بهدف سجله اليمني محمد صالح بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية، وهو أسرع هدف في البطولة حتى الآن.

وحصل المنتخب اليمني على ركلة جزاء بعد هجمة منظمة تعرض فيها عبد الواسع المطري للعرقلة من جمعة الحبسي داخل المنطقة، ليتقدم اللاعب لتنفيذها ويسجلها بنجاح على يمين حارس المرمى في الدقيقة 12.

وهذا أول هدف لليمن في البطولة منذ هدف أكرم الوارفي أمام قطر في نوفمبر 2010، حيث صام المنتخب عن التسجيل في أربع نسخ متتالية بعد ذلك.

وقلب المنتخب اليمني بتسجيل الهدف الثاني بواسطة عمر الداحي من تسديدة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 30، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها اليمن هدفين في مباراة واحدة في مشاركتها العاشرة في كأس الخليج.

وجاء رد سلطنة عمان سريعاً من ركلة حرة مباشرة نفذها بدقة أرشد العلوي مستفيداً من هفوة من الحارس سالم الهارش التي تهاوت الكرة من يديه وعبرت خط المرمى في الدقيقة 38

وحصل منتخب سلطنة عمان على ركلة جزاء تقدم لتنفيذها أرشد العلوي، لكنه تعثر بسبب الأمطار التي هطلت على أرض الملعب لتذهب كرته عالية فوق المرمى في الدقيقة 45.

تقدم منتخب سلطنة عمان سريعاً مطلع الشوط الثاني برأسية عصام الصبحي في الدقيقة 46.

هدأ إيقاع اللقاء في الدقائق التالية مع تبادل المنتخبين اللعب في وسط الملعب، مع محاولات هجومية أكثر جرأة من جانب سلطنة عمان، فيما اعتمد اليمني على الهجمات المرتدة.

تقدم المنتخب اليمني في الدقائق الأخيرة، وأهدر فرصة إدراك التعادل بعدما مرت رأسية حمزة محمد بجوار المرمى في الدقيقة 88.

وحصل المنتخب اليمني على ركلة جزاء في الوقت القاتل، تقدم لتنفيذها محمد الداحي لكن الحارس إبراهيم المخيني تصدى لها في الدقيقة 90 + 5.