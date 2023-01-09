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الرياضي

الريال يخسر تشواميني وألابا قبل «سوبر السعودية»

الريال يخسر تشواميني وألابا قبل «سوبر السعودية»
9 يناير 2023 19:30

مدريد (أ ف ب) 

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سيغيب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمساوي دافيد ألابا عن صفوف ريال مدريد، في منافسات الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الجاري.
وقال النادي الملكي في بيان إن تشواميني مصاب في العضلة النعلية للساق اليسرى، وألابا بالإصابة ذاتها في الساق اليمنى.
لم يحدد بطل إسبانيا فترة غيابهما لكن صحيفة «أس» المدريدية أشارت إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع.
شارك اللاعبان السبت أساسيين في الهزيمة أمام فياريال (2-1) في المرحلة السادسة عشرة من الدوري، واستبدل الفرنسي بعد قرابة ساعة، فيما لعب النمساوي المباراة بأكملها.
ولم يستدع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أياً منهما إلى القائمة التي ستتوجه إلى الرياض.
ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري، مع فالنسيا وصيف الكأس في نصف النهائي الأول الأربعاء، فيما يواجه ريال بيتيس، بطل الكأس، برشلونة وصيف الدوري الخميس، على أن يقام النهائي الأحد. يستضيف ملعب الملك فهد جميع المباريات.
ستكون المرة الثالثة التي تقام الكأس السوبر في المملكة كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الإسباني 30 مليون يورو (30.1 مليون دولار) في الموسم.
أقيمت النسخة الأولى من البطولة المصغرة التي باتت تتألف من أربعة فرق بدلاً من مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس (أو وصيف الدوري في حال كان بطل الكأس ذاته)، في جدة مطلع 2020 وتوج بها ريال مدريد، لكنها أقيمت في إشبيلية في العام التالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكان اللقب من نصيب أتلتيك بلباو.
عادت أوائل 2022 إلى السعودية وتحديدًا إلى الرياض، وتوج ريال مدريد بطلاً بفوزه 2-صفر على بلباو في النهائي.

 

ريال مدريد
برشلونة
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