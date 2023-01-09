الجماهير «فاكهة خليجية» بـ«الأرقام القياسية»

علي معالي (دبي)

أكدت الأرقام والإحصائيات أن الحضور الجماهيري في كأس الخليج بمدينة البصرة العراقية، هو المذاق الأفضل حتى الآن، والدليل مثلاً أن أكثر من 65 ألف متفرج شهدوا يوم الافتتاح على ملعب البصرة، وفي اليوم التالي، حضر أكثر من 30 ألف متفرج بملعب الميناء.

ويتزايد الحضور الجماهير يوماً بعد الآخر في هذا الحدث الاستثنائي، الذي يؤكد مدى حالة الحب والعشق من الجماهير العراقية للبطولة التي عادت إلى أرض «أسود الرافدين»، بعد 44 عاماً من آخر نسخة استضافتها العاصمة بغداد، كما كان لجماهير المنتخبات الأخرى الـ 7 المتواجدة في البطولة دور بارز كذلك في هذا الزخم الجماهيري المميز، لكن تبقى الجماهير العراقية لها الكلمة العليا في هذا العمل الاستثنائي بالتواجد بهذه الكثافة في المدرجات.

ويقاس النجاح التنظيمي لأي بطولة، بالحضور الجماهيري، وهو ما يؤكد أن «خليجي 25» ستكون استثنائية في الحضور الجماهيري، إذا نجح منتخب البلد المستضيف في السير قدماً نحو النهائي، كما أضفى استقبال «أهل البصرة» لجميع الضيوف روحاً جديدة جعل الجميع يتهافت من أجل زيارة هذه المدينة، وتعتبر النسخة الحالية احتفالية رياضية اجتماعية لكل الجماهير الخليجية التي اتخذت من شط الخليج العربي فرصة لحديث كله شجون عن حال الكرة الخليجية والعربية.