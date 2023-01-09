حميد النعيمي يشهد ختام النسخة الـ20 لبطولة عجمان لجمال الخيل

عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ختام النسخة الـ 20 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2023، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بإشراف جمعية الإمارات للخيول، في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، بمشاركة أكثر من 300 خيل من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك، وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الدولة.حضر الختام، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان، ومديري المرابط، إضافة إلى عدد من ضيوف الإمارة والمسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية وجمهور غفير.

وتقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على اهتمامهم ودعمهم لرياضة الفروسية.

وقال سموه، إن بطولة عجمان لجمال الخيل العربي منذ انطلاقتها حظيت باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حيث كانت لرؤية وأفكار سموه التأثير الكبير فيما حققته البطولة من مكتسبات ونجاحات على الأصعدة كافة.

وأضاف: البطولة أصبحت علامة مميزة لإمارة عجمان يترقبها ملاك وهواة وعشاق ومحبو جمال الخيل العربي، وقد رسّخت مكانتها وسط البطولات التي تقام في الدولة، وجذبت اشهر الملاك وأبرز الإسطبلات في الدولة، ما أدى إلى ارتفاع مستواها وتطورها عاماً بعد عام، وتضيف مع كل دورة جديدة ألواناً من التشويق، وأشكالاً من المفاجآت، ويبرز فيها دقة التنظيم وروعته، وحفاوة الضيافة.

وشكر سمو ولي عهد عجمان الشركات والمؤسسات والهيئات الراعية والدوائر المحلية في عجمان، وأندية الفروسية بالدولة واللجان التنظيمية والفنية والإدارية ووسائل الإعلام المختلفة، وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية·

من ناحية أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الحكام الخليجيين المشاركين في النسخة العشرين لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية.

وتقدم الحكام الخليجيون بالشكر إلى سموه على إتاحة الفرصة للحكام الخليجيين للمشاركة في هذه البطولة منذ العام 2019.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بمشاركة 8 حكام خليجيين، وقال إن وجودهم في هذه البطولات يدل على نجاح الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدارة مثل هذه البطولات.. مشيداً بالمستوى العالي الذي أظهره هؤلاء الحكام في البطولات السابقة، وتمكنهم من الوصول إلى مستوى عالمي لقيادة بطولات جمال الخيل، مضيفاً أن أداء الحكام الخليجيين ونتائجهم تنافس الحكام الأجانب.وأسفرت نتائج البطولات المختلفة عن انتزاع المهرة «ندية الزبير» والمملوكة لمربط الزبير، لقب البطولة الذهبية للمهرات عمر سنة، فيما حصلت المهرة «دي عبق» لمربط دبي للخيول العربية على البطولة الفضية، ونالت البرونزية المهرة «أم كي نفرتيتي» لمالكها عمرو محسن.

وانتزعت ذهبية المهرات «مليكة البداير» لمربط البداير، فيما حصلت «دي تيماء» لمربط دبي على الفضية، وفازت «أي إس شيخة» لمالكها أحمد محمد شليك الشميلي بالبرونزية.

وحققت البطولة الذهبية للأفراس الفرس «دي جهراء» والمملوكة لمربط دبي، فيما حصلت على البطولة الفضية الفرس «مياسة» لمربط ربدان، ونالت البطولة البرونزية الفرس «الجوهرة آي جي اتش» لجاسم محمد الشاعر النقبي.

وانتزع البطولة الذهبية للأمهار عمر سنة المهر «سلطان الهواجر» لمربط الهواجر.. فيما نال المهر «الأريام بركان» البطولة الفضية لإسطبلات الأريام، وفاز المهر «آي أس العين» بالبطولة البرونزية لخليفة عبد الله النعيمي.

وفي بطولة الأمهار فاز بالذهبية «فام كورونادو» لإيمان الخطيب، فيما حصل على الفضية «كيه أيه نمير» لمربط البزوم، ونال البرونزية «خطاف البداير» لمحمد المر الحبسي.

أما البطولة الذهبية لفئة الفحول، فقد انتزعها الفحل «سنمار البداير» لمربط البداير، فيما فاز بالبطولة الفضية الفحل «الأريام بارع» لإسطبلات الأريام، ونال البرونزية الفحل «ع ج عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وحصل على جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات مربط دبي للخيول العربية، فيما حصل على جائزة جواد الإمارات الرائد، الجواد «الأريام بارع» لإسطبلات الأريام العربية، بحصوله على 92.60 نقطة، وفاز بجائزة الجواد الفائز بأكبر عدد من النقاط والمملوك لمواطن من الإمارات «الجوهرة آجي اتش» لمالكه جاسم محمد عبد الله الشاعر النقبي وحصل على 92.50 نقطة.