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ألكاراز وشفيونتيك في الصدارة قبل أستراليا المفتوحة

ألكاراز وشفيونتيك في الصدارة قبل أستراليا المفتوحة
9 يناير 2023 16:15

باريس (أ ف ب)

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لا يزال الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز الذي سيغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق الاثنين المقبل للإصابة، يتربع على صدارة تصنيف رابطة المحترفين أمام مواطنه رافايل نادال، على غرار البولندية إيجا شفيونتيك التي تحلّق لدى السيدات.
ويغيب بطل فلاشينج ميدوز عن أولى البطولات الأربع الكبرى للعام، بسبب إصابة تعرض لها في ساقه اليمنى، وفق ما أعلن الجمعة الماضي.
ويأمل نادال، حامل لقب أستراليا المفتوحة، في استعادة الصدارة رغم أن ألكاراز لن يدافع عن نقاط كثيرة إثر خروجه من الدور الثالث العام الماضي.
ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج في ملبورن تسع مرات في المركز الخامس بعد تتويجه الأحد بدورة أديلايد الاستعدادية.
وتقدم الإيطالي الشاب لورنتسو موزيتي "20 عامًا" أربعة مراتب إلى المركز التاسع عشر، الأفضل في مسيرته، بعد بلوغه نهائي كأس يونايتد الجديدة للمنتخبات المختلطة مع فريقه قبل أن يسقط ضد الولايات المتحدة.
لدى السيدات، شهد ترتيب العشر الأوليات تغييرًا وحيدًا وهو عودة الأميركية ماديسون كيز إلى القائمة وتحديدًا إلى المركز العاشر على حساب الرومانية سيمونا هاليب.
وضيّقت الأميركية الأخرى جيسيكا بيجولا، الثالثة، الخناق على التونسية أنس جابر الثانية، وباتت تبتعد عنها بفارق 180 نقطة فقط، بعد النتائج المميزة التي حققتها في كأس يونايتد، لا سيما فوزها الرائع 6-2 6-2 على شفيونتيك التي لا زالت بعيدة في الصدارة.
كان أكبر تقدم من نصيب التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا التي تقدمت 46 مركزًا إلى المرتبة 56، بعد وصولها إلى نهائي أديلايد، بعدما أقصت جابر في نصف النهائي قبل أن تخسر ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة.
تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:
1. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 6820 نقطة
2. رافايل نادال (إسبانيا) 5770
3. كاسبر رود (النروج) 5720
4. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5715
5. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 5070
6. أندري روبليف (روسيا) 3930 (+2)
7. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3895 (-1)
8. دانييل مدفيديف (روسيا) 3860 (-1)
9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3545
10. هولجر رونه (الدنمارك) 2876 (+1)
تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:
1. إيجا شفيونتيك (بولندا) 11025 نقطة
2. أنس جابر (تونس) 5180
3. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 5000
4. كارولين جارسيا (فرنسا) 4415
5. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 4340
6. ماريا ساكّاري (اليونان) 3921
7. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 3871
8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3380
9. فيرونيكا كوديرميتوفا (روسيا) 2715
10. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 2597 (+1)

نادال
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أنس جابر
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