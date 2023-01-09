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الرياضي

«أبوظبي الرياضي» و«الخماسي الحديث» يبحثان تطوير اللعبة

«أبوظبي الرياضي» و«الخماسي الحديث» يبحثان تطوير اللعبة
9 يناير 2023 15:40

أبوظبي (الاتحاد)
أكد مجلس أبوظبي الرياضي دعمه لاتحاد الإمارات للخماسي الحديث، في نشر اللعبة والترويج لها، واستقطاب أفضل العناصر للمشاركة في منافساتها، وكذلك استضافة وتنظيم البطولات، لتوفير فرص الاحتكاك مع المدارس الإقليمية والعالمية المختلفة، وتيسير كافة العقبات أمام الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه الطموحة.
وعقد مجلس أبوظبي الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، بحضور طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، ووضاح الحارثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وعبد الله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية بمجلس أبوظبي الرياضي.
وخلال الاجتماع عرض الحارثي استراتيجية وخطط الاتحاد على مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد طلال الهاشمي أن مجلس أبوظبي الرياضي سيعمل على توفير كافة أوجه الدعم لاتحاد الخماسي الحديث، من أجل تحقيق أهدافه والوصول إلى الجاهزية الكاملة للمشاركة في كافة البطولات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف: «سيعمل المجلس أيضاً على استضافة وتنظيم بطولات محلية للعبة، والمساهمة في بناء منتخبات وطنية في مختلف المراحل السنية لتمثيل الدولة بأفضل صورة في كل المحافل».
من جانبها، أعربت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بدعم مجلس أبوظبي الرياضي واستعداده الكامل لتقديم المساندة اللازمة للعبة والمساهمة في نشرها لمختلف الفئات.
وتوجهت المطروشي بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على الدعم الكبير لكافة الرياضات والألعاب الأولمبية، ومن ضمنها الخماسي الحديث.
وأكدت المطروشي أن اتحاد الخماسي الحديث سيواصل إطلاق مبادراته وبرامجه، من أجل نشر اللعبة واستقطاب أفضل المواهب ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية.

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