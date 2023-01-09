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مدن: التفوق على «الأبيض» حفزنا!

مدن: التفوق على «الأبيض» حفزنا!
9 يناير 2023 18:00

مراد المصري (دبي)
اعتبر علي مدن لاعب المنتخب البحريني ونادي عجمان، أن تفوق «الأحمر» على منتخبنا الوطني في المباراة الأولى لكأس الخليج، منح منتخب بلاده دفعة كبيرة وحرره من تحفظات البدايات، وقال: لقد خضنا مباراة صعبة أمام المنتخب الإماراتي، واستطعنا أن نحقق فيها الأهم وهو الانتصار الثمين وحصد النقاط الثلاث، التي ستكون دافعاً معنوياً كبيراً للتحضير للمباراتين القادمتين، فمن الطبيعي وفي أول مباراة للمنتخب أن ندخل بتحفظ بعض الشيء، والذي تمكنا بعد ذلك من التحرر منه وتسجيل هدفين كنا كفلين بإحراز الفوز.
ويعتبر مدن اللاعب الأجنبي الوحيد من دوري أدنوك للمحترفين الذي يخوض غمار البطولة الخليجية، وقال: التحضيرات يجب أن تتواصل من أجل الوصول للجاهزية الفنية والذهنية المطلوبة قبل إكمال البطولة، من أجل مواصلة المنافسة في رحلة الدفاع عن اللقب.
ويتطلع المنتخب البحريني إلى مزيد من الحضور الجماهيري خلال المباريات القادمة في البطولة، بعدما شهدت مباراته الأولى حضور أعداد جيدة من الجماهير البحرينية في مدرجات ملعب استاد الميناء الأولمبي، وكانت حضورها لافتاً بالتشجيع بالشيلات البحرينية، بما كان له بالغ الأثر على الروح المعنوية للاعبين في الميدان. كما حرصت أعداد من الجماهير البحرينية المتواجدة في البصرة على الحضور لمقر إقامة المنتخب الوطني في الفندق، حيث أطلقت الأهازيج والأغاني البحرينية تعبيراً عن مؤازرتها للمنتخب.
على صعيد آخر، ثمّن مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، موقف لاعبي المنتخب سيد رضا عيسى وأحمد الشروقي، في البقاء مع وفد المنتخب في العراق، على الرغم من تلقيهما خبر وفاة جدة اللاعب سيد رضا عيسى ووالد اللاعب أحمد الشروقي.

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