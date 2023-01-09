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لوب يستعد للتألق بقميص رونالدو

لوب يستعد للتألق بقميص رونالدو
9 يناير 2023 15:30

الرياض (الاتحاد) 
يستعد النجم الفرنسي سيباستيان لوب لقيادة فريق البحرين ريد إكستريم، للفوز بمرحلة أخرى في رالي داكار بقميص نادي النصر، الذي يحمل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقدم رودي جارسيا، مدرب نادي النصر قميص رونالدو إلى سيباستيان لوب، عندما قام بزيارة فريق البحرين ريد إكستريم في نهاية المرحلة الثامنة التي امتدت من الدوادمي إلى الرياض مساء الأحد.
وصعد جارسيا بعد ذلك داخل قمرة القيادة بسيارة لوب برودرايف هانتر للاطلاع على السيارة، التي حقق بطل العالم للراليات تسع مرات ومساعده فابيان لوركين الفوز في المرحلة الثانية في رالي داكار الخامس والأربعين في المملكة العربية السعودية.
وكان اليوم الرابع من الرالي على التوالي الذي أنهى فيه ثلاثة من سائقي سيارات فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر في المراكز العشرة الأولى، حيث احتل جيرلاين شيشيريه وأليكس وينوك المركز السادس، وفيدوتاس زالا مع باولو فيوزا في المركز العاشر.
وكانت سيارة لوب قد تعرضت للعديد من البناشر والأعطال التي أدت لتراجعه في الترتيب الإجمالي لرالي داكار.
وبما أن اليوم هو يوم راحة في رالي داكار، يتطلع لوب لإحراز فوز آخر في مرحلة، وحصد المزيد من النقاط الثمينة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، عندما يستأنف الرالي انطلاقه مع المرحلة التاسعة ومسافتها 358 كم وتمتد من الرياض إلى حرض غداً.

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