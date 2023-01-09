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أبطال الإمارات يسيطرون على «دبي للدراجات المائية»

أبطال الإمارات يسيطرون على «دبي للدراجات المائية»
9 يناير 2023 17:00

دبي (الاتحاد)
سيطر أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية على المراكز الأولى في فئات سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2023 - والذي جرت أحداثه في شواطئ جزر دبي.
وحقق السباق الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات يوم دبي البحري وبالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم نجاحاً كبيراً، بمشاركة 80 متسابقاً مثلوا 11 دولة هي الكويت والبحرين وقطر والمغرب وفلسطين وبريطانيا وبلجيكا والمجر واليابان وجنوب أفريقيا، إلى جانب نخبة أبطال الإمارات تنافسوا على ألقاب 11 فئة متنوعة على فترتين صباحية ومسائية.
وشهد الحدث تألقاً لافتاً لبطلنا سلمان يونس العوضي، الذي جمع بين لقبي فئتين، الأولى واقف محترفين «جي بي 1»، حيث تفوق على بطلنا عمر عبدالله راشد الذي حل ثانياً رغم تساويهما في النقاط بأفضلية الفوز في الفترة المسائية، فيما ذهب المركز الثالث إلى البلجيكي أنتوني بيرناوت والثانية في منافسات جالس «جي بي 2»، حيث تفوق على بطلنا عامر حوير (الثاني) والقطري خالد المهندي (الثالث).
وأبهر بطلنا خليفة خالد بالسلاح الجمهور بأدائه القوي في منافسات كبار المحترفين جالس «جي بي 1»، منتزعاً المركز الأول بجدارة، متقدماً على الكويتي يوسف العبد الرزاق (الثاني) والمجري جورجي كازا (الثالث)، بينما نجح بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا كالعادة في انتزاع لقب الاستعراض الحر، ونال المغربي ياسين فضلي المركز الثاني وحصل بطلنا عبدالجليل العوضي على المركز الثالث.
وواصل بطلنا الصاعد أحمد عيسى الحمادي تألقه في البطولة مع بداية موسمها الجديد، محققاً الصدارة بالعلامة الكاملة في فئة جالس جي بي 4 (سبارك)، متفوقاً على البحريني أحمد الحرمي (الثاني) والكويتي يوسف الشريدة (الثالث)، وفي منافسات الألواح الطائرة (هايدرو فلاي) توج ماجد المرزوقي باللقب وحل الشقيقين محمد وسعيد حشر بن صبيح الفلاسي في المركزين الثاني والثالث.

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