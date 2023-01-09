كأس الاتحاد الإنجليزي.. لهذا خُلقت الأحلام

لندن(رويترز)

قال ستيف إيفانز مدرب ستيفنيدج إن فوزه المفاجئ 2-1 على أستون فيلا، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيكون بمثابة قصة يرويها لأحفاده لسنوات، بعدما نجح الفريق القادم من دوري الدرجة الرابعة في الإطاحة بمنافسه من الدوري الممتاز خلال منافسات الدور الثالث للمسابقة.

وكان فيلا يتقدم 1-صفر حتى الدقيقة 88، وقبل أن يدرك جيمي ريد التعادل من ركلة جزاء، ثم يسجل زميله دين كامبل هدف الانتصار في الثواني الأخيرة، ليحقق ستيفنيدج أكبر مفاجأة هذا الأسبوع.

وأشاد إيفانز بلياقة لاعبيه والتنافس بشكل متكافئ مع فريق من الدوري الممتاز، والنجاح في التأهل لمواجهة ستوك سيتي.

وقال إيفانز: «لدي أحفاد صغار، وهم جوزيف وجيمس وميمي، وسيعرفون عما حدث في السنوات القليلة المقبلة».

وتابع: «كان لدي بعض اللحظات السحرية وتوليت المسؤولية خلال انتصارات عديدة أمام فرق من الدرجة الثانية، لكن عند اللعب في ضيافة فريق من الدوري الممتاز مثل أستون فيلا... يكون الأمر أصعب».

وواصل: «هذه كأس الاتحاد الإنجليزي ولهذا خُلقت الأحلام».

وهذه الخسارة الثامنة على التوالي لفيلا في كأس الاتحاد، حيث يخرج بانتظام من الدور الثالث الذي يشهد بداية مشاركة فرق الدوري الممتاز. ووصل الفريق إلى الدور الرابع لآخر مرة في 2016، بينما بلغ قبلها بعام واحد المباراة النهائية.