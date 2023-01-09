الثلاثاء 10 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رونالدو يدشن الظهور في مواجهة ميسي

رونالدو يدشن الظهور في مواجهة ميسي
9 يناير 2023 12:50

الرياض (رويترز)
قال رودي جارسيا مدرب النصر، إن كريستيانو رونالدو سينفذ أولاً عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالسعودية أمام باريس سان جيرمان في الرياض هذا الشهر.
وغاب رونالدو يوم الجمعة عن أول مباراة للنصر، ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون في أبريل الماضي.
وأكد جارسيا أن لاعبه المخضرم البالغ عمره 37 عاماً قد يغيب أيضاً عن مواجهة الشباب، وربما يظهر لأول مرة في الدوري أمام الاتفاق في 22 يناير.
لكن رونالدو قد يظهر ضد باريس سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي في مباراة ودية، تضم لاعبي النصر والهلال في فريق واحد يوم 19 يناير.
ونقلت صحيفة ليكيب عن جارسيا قوله: «إن مباراته الأولى لن تكون بقميص النصر. سيكون الفريق مشتركاً بين الهلال والنصر».
وأضاف: «كمدرب للنصر، لا يمكن أن أكون سعيداً بهذه المباراة. بالنسبة للتطوير ومتابعة باريس سان جيرمان ولاعبي الفريق الفرنسي فهذا أمر رائع جداً، لكن لدينا مباراة في الدوري بعد ثلاثة أيام».
وتابع: «فيما يتعلق بالتوقيت، كان يمكن الاتفاق على موعد أفضل، لكن هذه ليست مشكلة كبيرة... نحن في الصدارة ونحن سعداء. هذه بطولة من الصعب الفوز بها، لكن نحن نتطلع إلى ذلك».
ويعتقد جارسيا أن انتقال رونالدو إلى السعودية أشبه بانضمام الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه إلى نيويورك كوزموس الأميركي، حيث سلط كريستيانو الضوء على النصر وزاد عدد متابعيه على إنستجرام بأكثر من عشرة ملايين متابع منذ انضمامه الشهر الماضي.
وقال مدرب ليل وأولمبيك ليون السابق، إنه يتمنى أن يستعيد رونالدو الاستمتاع بلعب كرة القدم بعد شهرين صعبين، حيث فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد وخرجت البرتغال من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.
وأضاف جارسيا: «في الأشهر الأخيرة، بين مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني وعلى المستوى الشخصي، لم يمر بلحظات جيدة. إذا استمتع باللعب مجدداً، فسيمثل ذلك هدفاً من الجيد تحقيقه».
وفاز النصر 2-صفر على الطائي يوم الجمعة الماضي، وتابع رونالدو المباراة من المدرجات، وسيواجه الشباب يوم السبت المقبل.
ويتصدر النصر الدوري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بأربع نقاط على الشباب والهلال. 

أخبار ذات صلة
لوب يستعد للتألق بقميص رونالدو
خربين «الغائب» يقترب من الرحيل
رونالدو
ميسي
النصر السعودي
الهلال السعودي
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
دنيا
بالفيديو.. هلع وسط ركاب طائرة روسية إثر انفتاح باب خلفي وسط الجو
اليوم 08:27
موضوعية
دنيا
عندما تنسى شرب الماء.. ماذا يحدث في الجسم؟!
اليوم 07:52
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
عربي ودولي
فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من بريطانيا
اليوم 07:49
منزل متضرر بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب في أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية
عربي ودولي
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إندونيسيا
اليوم 07:14
سيف بن زايد يتوسط المشاركين في المؤتمر بحضور خليفة الخييلي وأحمد ناصر الريسي وكبار الحضور (من المصدر)
الإمارات
سيف بن زايد: استمرار مسيرة التعاون العربي والتنسيق المشترك
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©