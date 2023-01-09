5000 طالب في سباق القمة بـ «ألعاب مدارس دبي»

دبي (الاتحاد)

تتواصل منافسات النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تتضمن 22 لعبة رياضية متنوعة، ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبرعاية بنك لِف الرقمي التابع لبنك دبي الإمارات الوطني، وتستمر منافساتها حتى 24 يونيو المقبل.

وتنطلق يوم الاثنين المقبل منافسات بطولة كرة القدم وتستمر حتى يوم 26 يناير الجاري، فيما تنطلق منافسات بطولة الكركيت يوم 31 يناير وتستمر حتى 1 فبراير، وتنطلق منافسات ألعاب القوى يوم 20 فبراير حتى يوم 21 فبراير، كما تقام منافسات بطولة الرجبي خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس، وتقام منافسات بطولة نت بول للفئات 13 و15 سنة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس، وينطلق سباق الدراجات الهوائية يوم 11 مارس، فيما تقام بطولة التنس خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس.

وكانت بطولة الشطرنج قد أقيمت منافساتها في نادي دبي للشطرنج والثقافة وشارك فيها 21 مدرسة ضمن 6 فئات، هي تحت 9 و11 و13 و15 و17 و19 سنة، وأسفرت نتائجها عن فوز جويال من مدرسة جيمس وورلد أكاديمي بالمركز الأول في فئة تحت 9 سنوات، كما فازت بهات من ذات المدرسة بالمركز الأول في فئة تحت 11 سنة، وفازت جينا من المدرسة الهندية بالمركز الأول في فئة تحت 13 سنة، وفي فئة تحت 15 سنة فاز فيجايفيرجيا من مدرس السفير بالمركز الأول، وفازت كاثوريا من أكاديمية جيمس الحديثة بالمركز الأول في فئة تحت 17 وتحت 19 سنة.

وأسفرت نتائج منافسات بطولة القوس والسهم التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم، وتنافس المشاركون فيها ضمن 3 فئات هي تحت 12 و15 و18 سنة، عن فوز أمينة كامل من مدرسة كنجز دبي بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة للفتيات بعد حصدها 444 نقطة، وفي فئة تحت 12 سنة للبنين فاز فيداس كيريت سوماسي من مدرسة الألفية بالمركز الأول برصيد 557 نقطة، وفي فئة تحت 15 سنة للفتيات فازت لطيفة فكري من مدرسة المواكب البرشاء بالمركز الأول برصيد 497 نقطة، وفي فئة تحت 15 سنة للبنين فاز علي حسين من مدرسة دلهي الخاصة بالمركز الأول برصيد 467 نقطة، وفي فئة تحت 18 سنة فازت مريم الصايغ من مدرسة المواكب البرشاء برصيد 543 نقطة.

وشارك في بطولة نت بول 48 فريقاً ضموا 480 طالبة من 14 مدرسة تنافسن في فئات تحت 8 و9 و10 و11 سنة، كما أقيمت منافسات بطولة الجمباز الإيقاعي في مدرسة دبي الوطنية بمشاركة 60 طالبة من 31 مدرسة، ضمن فئات تحت 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 سنة في مسابقات الكرة والطوق والشريط واليد الحرة وغيرها.