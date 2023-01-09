المري يستقبل أبطال سباق «نخبة السلم للدراجات»

دبي (الاتحاد)

استقبل الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، فريق الدراجات الهوائية بالنادي والذي حقق بالأمس المركز الأول في مسابقة الفرقي والفردي في سباق السلم للدراجات الهوائية للمرة الثالثة على التوالي.

وأثنى المري على المجهود الكبير للاعبين والأداء والمستوى الرفيع للفريق خلال السباق وتحقيقهم اللقب للمرة الثالثة والحفاظ على اللقب، وأشاد بالجهازين الإداري والفني على ما قدموه خلال فترة الإعداد للسباق، وبمستوى الفرق المشاركة في السباق.

كما تقدم بالشكر الجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الراعية ووسائل الإعلام، التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح السباق.

وفي ختام اللقاء قام الفريق محمد أحمد المري بإهداء كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى نجم فريق الدراجات بنادي شباب الأهلي اللاعب أحمد المنصوري، الحاصل على المركز الثالث في سباق السلم للدراجات الهوائية للنخبة - رجال.