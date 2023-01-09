«سوق دبي الحرة للتنس» تعلن عودة نادال بعد غياب 15 عاماً

دبي (الاتحاد)

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة رافاييل نادال في منافساتها المرتقبة، بعد غياب دام 15 عاماً عن أجواء البطولة الحماسية التي تعتبر من أرقى الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة.

ويحمل نادال، المصنّف الثاني عالمياً، سجلاً حافلاً مع البطولة، حيث استطاع تحقيق اللقب عام 2006 وشارك للمرة الأخيرة في منافساتها المقامة على استاد سوق دبي الحرة للتنس عام 2008، ثم انطلق ليحقق 22 لقباً في بطولات التنس الكبرى «جراند سلام»، ويعزز مكانته بصفته أحد أهم لاعبي التنس في التاريخ. ويعود النجم العالمي اليوم للمشاركة في بطولة الرجال التي تقام بين 27 فبراير و4 مارس وتمثل إحدى بطولات رابطة محترفي التنس 500 نقطة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسرنا الترحيب بعودة رافا إلى بطولات سوق دبي الحرة للتنس بعد غياب استمر 15 عاماً، حيث يمثل أحد أبرز الأسماء في مشهد الرياضة العالمية وأكثرهم تتويجاً في تاريخ الكرة الصفراء».

وأضاف: «حقق نادال ثلاثة ألقاب لبطولات التنس الكبرى بالتزامن مع آخر مشاركة له في البطولة، ويعود الآن إلى دبي حاملاً ألقاب بطولات كبرى أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ».

وحقق نادال، البالغ من العمر 36 عاماً، موسماً مميزاً العام الماضي، حيث شارك في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، أول بطولة تنس كبرى في الموسم، وحقق لقب البطولة للمرة الثانية خلال مسيرته، مما رفع إجمالي عدد ألقابه إلى 21 لقباً وجعله اللاعب الأكثر فوزاً بالبطولات الكبرى للرجال في التاريخ، متقدماً على نوفاك دجوكوفيتش وروجر فيدرر.

كما أصبح نادال ثاني لاعب يحقق جميع ألقاب البطولات الكبرى مرتين. واستطاع بعد ذلك بخمسة أشهر الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس للمرة الـ 14، فأصبح حامل اللقب الأكبر سناً في تاريخ البطولة وعزز رقمه القياسي المذهل فيها إلى 106 انتصارات من أصل 109 تسع مباريات شارك بها.