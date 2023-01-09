أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»

مراد المصري (دبي)

قاد كيكي سيتين، مدرب فياريال، فريقه لتحقيق فوز بارز على ريال مدريد 2 - 1 يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة حضر فيها إلى جانبه وجه مألوف لنا، هو راميرو أماريل الذي كان مدرباً لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، قبل رحيله في أكتوبر الماضي للانضمام إلى «صديقه» في الجهاز الفني لـ «الغواصة الصفراء».

أماريل الذي كان زميلاً لسيتين في صفوف منتخب إسبانيا لكرة القدم الشاطئية، يمتلك علاقة متينة مع مدرب برشلونة السابق، وهو الأمر الذي جعله لا يتردد في قبول العرض للانضمام إليه في رحلة قيادة فياريال في «الليجا»، وذلك في خطوات متسارعة وقتها عندما رحل المدرب أوناي إيمري لقيادة أستون فيلا الإنجليزي، ووقع الاختيار على سيتين لتعويضه.

أمريل قضى مسيرته الكروية كلاعب كرة قدم شاطئية، ولعب أكثر من 300 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا في العديد من بطولات كأس العالم وأوروبا، إلى جانب فرق عدة من أبرزها برشلونة، وبعد ذلك توجه للتدريب، ورغم تخصصه في فرق كرة القدم الشاطئية، فإنه حرص على تطوير مهاراته التدريبية في كرة القدم، وحصل على شهادة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ما جعله الخيار الأول لسيتين في رحلته الحالية مع فياريال.