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خربين «الغائب» يقترب من الرحيل

خربين «الغائب» يقترب من الرحيل
9 يناير 2023 15:15

مراد المصري (دبي)
واصل السوري عمر خربين غيابه عن شباب الأهلي في المباراة الودية، أمس الأول، والتي حقق فيها «الفرسان» الفوز 4 - 1 على يونايتد، أحد فرق دوري الدرجة الثانية، وذلك مع اقتراب المهاجم من الرحيل بعد نصف موسم معاراً من الوحدة.
وغاب خربين عن مباراتي فريقه أمام الوصل وبني ياس في دوري أدنوك للمحترفين، مؤخراً، ليواصل الغياب مجدداً، حيث يبدو أن رحلته مع فريقه الجديد ستنتهي سريعاً.
ومع رحيل خربين عن شباب الأهلي، فإنه لن يواجه فريقه السابق الهلال السعودي، حيث سيلتقي الفريقان يوم 20 فبراير المقبل في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا.
من جانبه، اطمأن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق، على جاهزية اللاعبين خلال هذه المباراة الودية أمام يونايتد، مع متابعة اللاعبين الشباب في الفريق، وذلك مع ترقب خوض مباريات متتالية قوية بعد استئناف الدوري بلقاء عجمان والشارقة يومي 23 و27 يناير الجاري، ثم الإمارات يوم 31 الجاري في مسابقة كأس رئيس الدولة.

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