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«كوفيد» لن يبدد الأحلام في «أستراليا المفتوحة»!

«كوفيد» لن يبدد الأحلام في «أستراليا المفتوحة»!
9 يناير 2023 13:15

ملبورن (رويترز)

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قال كريج تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين، إنه لن يتعين على المشاركين في المسابقة الخضوع لفحوص كوفيد-19، وأنه يمكن حتى للمصابين بالفيروس خوض المنافسات في ملبورن.
ويمثل بروتوكول الصحة، الذي يقول تيلي إنه يعكس ما يحدث في المجتمع الخارجي، تغييراً جذرياً مقارنة بالقيود الصارمة التي أحاطت بالمسابقة في العامين الماضيين.
وأقيمت نسخة 2021 في فقاعة طبية مع غياب المشجعين لعدة أيام بعد انتشار سريع للفيروس، بينما تعرض نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب تسع مرات للترحيل من البلاد قبل نسخة العام الماضي بسبب عدم تلقيه اللقاح.
وقال تيلي للصحفيين في ملبورن بارك: "نحن نريد فقط اتباع ما يحدث في المجتمع بالوقت الحالي".
وأضاف: "لقد قطعنا خطوة بالتوصية بالابتعاد عند الشعور بالمرض، وأن فريقنا الطبي سيواصل مراقبة ذلك، إلى جانب اللاعبين بشكل فردي أيضاً".
وكان مات رينشو لاعب الكريكيت قد واصل اللعب مع أستراليا في مباراة أمام جنوب أفريقيا في سيدني منذ أيام رغم أنه كان مصاباً بالفيروس. وانعزل رينشو عن باقي زملائه لثلاثة أيام قبل العودة بعد أكثر من نتيجة سلبية للاختبار.
وأضاف تيلي: "لقد جعلنا الأمور واضحة للاعبينا، وكذلك للعاملين، إذا شعر أي شخص أنه ليس على ما يرام، فليجلس في بيته".
وتابع: "إنها بيئة طبيعية بالنسبة لنا، ولا تختلف عن الكريكيت، ومن المحتمل تنافس بعض اللاعبين المصابين بكوفيد".
وكانت ملبورن تفرض العديد من القيود الصارمة ولفترات طويلة خلال فترة انتشار الفيروس، لكن تم تخفيفها بشكل كبير جداً. 

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
كوفيد 19
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