العين والجزيرة.. «ديربي» الفرصة الأخيرة في كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة نادي العين مساء غدٍ الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين «الزعيم العيناوي»، صاحب الأرض، والجزيرة، في قمة الشقيقين، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدور التمهيدي بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية.

وتحدد نتيجة المباراة الكثير من ملامح المجموعة الثانية التي تضم معهما الشارقة، المتصدر بالعلامة الكاملة من مباراتين بالفوز على شباب الأهلي والعين، و«الفرسان» الوصيف برصيد 4 نقاط من الفوز على الجزيرة والخسارة أمام الشارقة، بينما يحتل العين والجزيرة المركزين الثالث والرابع، وهو ما يجعل المواجهة أشبه بالفرصة الأخيرة، والفائز سيحتفظ بحظوظه في المنافسة في المجموعة في حالة الفوز بالجولة الأخير، حيث تشهد الجولة الثالثة مواجهتين؛ الأولى تجمع بين الجزيرة والشارقة، والثانية تجمع العين وشباب الأهلي، وبالتالي سيتأجل حسم المتصدر والوصيف إلى الجولة الأخيرة.

وتتسم المباراة بين الفريقين بالقوة والندية لكونها «ديربي أبوظبي»، ولما يضمه كل فريق من لاعبين أصحاب خبرة، كما يضم كل فريق محترفاً مميزاً، وتقاسم الفريقان نقطتي المباراة الأخيرة بينهما بالدوري بعد التعادل 28-28، كما ستكون المواجهة خارج الخطوط بين الكرواتي نيناد كلجيك مدرب الزعيم، والتونسي وليد بن عمر مدرب الجزير، ة وكلاهما يملك الأوراق التي ترفع من حظوظه للفوز بالمباراة.