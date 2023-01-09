نتس.. سلة قاتلة ومكاسب وخسائر!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقق بروكلين نتس فوزا بشق الأنفس، 102-101، على حساب ميامي هيت، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلا انه خسر جهود نجمه كيفن دورانت بإصابة في الركبة خلال الربع الثالث.

دورانت، الذي يبلغ معدله 30 نقطة في المباراة الواحدة لنتس المنتفض في الموسم الحالي، تعرّض للإصابة قبل دقيقة من نهاية الربع الثالث، بعدما اصطدم به لاعب هيت جيمي باتلر.

وبقي دورانت جالساً على ارض الملعب لبعض الوقت محاولاً الاستمرار في اللعب، قبل أن يغادر إلى غرف الملابس.

وقال مدرب نتس جاك فون: "سيخضع للتقييم غداً وسنملك حينها المزيد من المعلومات".

وأضاف: "من المرجح أن يخضع لصور أشعة، فقط للتأكد بأنه في حالة جيدة".

وكان كايري إيرفينج أفضل مسجّل للفريق الفائز بـ 20 نقطة، فيما أنهى دورانت اللقاء بـ 17 نقطة في 30 دقيقة.

وتقدم ميامي 101-100 بعد سلسلة من المحاولات الناجحة لباتلر، لكن بعدما أضاع إيرفينج محاولة ثلاثية قبل 5.5 ثانية من نهاية الوقت، نجح لعب نتس رويس أونيل في التقاط الكرة وتسجيل سلّة الفوز.

وكان باتلر افضل مسجّل لهيت بـ 26 نقطة لكنه أضاع محاولة الفوز في الثانية الأخيرة.

من ناحية أخرى، أحرز جيمس هاردن ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" ليقود فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على ديترويت بيستونز 123-111.

والى جانب نقاطه الـ 20، قام هاردن بـ 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة في ثاني "تريبل دابل" له هذا الموسم، ليساعد فريقه على تعويض غياب اللاعبَين الكاميروني جويل إمبيد وبي جي تاكر.

وغاب إمبيد للمباراة الثالثة تواليا بسبب إصابة في القدم، فيما يعاني تاكر من التهابات الجيوب الانفية.

ورغم غياب أبرز نجومه، فاز ممفيس جريزليز على يوتا جاز بنتيجة 132-118.

وكان ديزموند باين افضل مسجّل للفائز الذي افتقد لنجمه جا مورانت، 24 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

ورفع ممفيس الذي غاب عنه لاعب الارتكاز ستيفن أدامز، رصيده إلى 26 انتصاراً و13 خسارة، متساوياً مع دنفر ناجتس في صدارة ترتيب المنطقة الغربية.

وخسر دالاس مافريكس في ظل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش أمام مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-109.

وسجّل تشاي غلجيوس-ألكساندر 33 نقطة لثاندر.

وفي هيوستن، عوّض مينيسوتا تمبروولفز تأخره بفارق عشرين نقطة في النصف الأول، ليهزم روكتس 104-96.

وسجّل دانجيلو راسل 22 نقطة وأضاف إليه أنتوني إدواردز 21 نقطة لمصلحة الفريق الفائز.