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«رود ليفر» تنهي أشهر خصومة في عالم التنس

«رود ليفر» تنهي أشهر خصومة في عالم التنس
9 يناير 2023 11:49

لندن (رويترز)

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سيستعيد نوفاك ديوكوفيتش ونيك كيريوس علاقتهما، من خلال خوض مباراة ودية قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، مما يمنح الأخير فرصة الاستعداد قبل أولى البطولات الكبرى هذا العام.
ولم يلعب كيريوس، المصنف 22 عالمياً ووصيف بطل ويمبلدون العام الماضي، منذ أكتوبر الماضي، حيث غاب عن كأس يونايتد للفرق وانسحب أيضاً من البطولات التي تسبق أستراليا المفتوحة بسبب إصابة في الكاحل.
وقال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة إن "أشهر لاعبين علاقتهما متوترة في التنس" سيلعبان معاً في رود ليفر أرينا يوم الجمعة المقبل.
وقال ديوكوفيتش الأسبوع الماضي إنه ناقش خوض مباراة ودية مع كيريوس، مضيفا أن اللاعب الأسترالي يريد مجموعات أقصر.
وكانت علاقة اللاعبين متوترة بعدما وصف كيريوس ديوكوفيتش بأنه "أداة".
لكن كيريوس دافع عن اللاعب الصربي عندما تم اعتقاله ثم ترحيله قبل بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، مما أدى إلى تطور علاقة صداقة غير متوقعة بين اللاعبين قبل نهائي ويمبلدون، حيث فاز ديوكوفيتش في أربع مجموعات. 

ديوكوفيتش
نيك كيريوس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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