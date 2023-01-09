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مليحة يحصد 7 ميداليات في كأس السباحة

مليحة يحصد 7 ميداليات في كأس السباحة
9 يناير 2023 12:30

الشارقة (الاتحاد)

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حصد سباحو نادي مليحة 7 ميداليات ملونة وكأس المرحلة لفئتي عمر 16 و17 سنة للناشئين في ختام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة، التي نظمها اتحاد السباحة، للناشئين والعمومي.
وهنأ حمد تميم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس لجنة الألعاب الفردية السباحين من أبناء النادي، وبارك لهم تلك المراكز المتقدمة والمنافسة القوية التي رسخت كيان النادي راعيا للمواهب الناشئة في مجال السباحة.. مؤكداً أن النادي سيواصل دعمه للسباحين الأبطال للوصول إلى المنصات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن نادي مليحة ووفق دعم مجلس إدارة النادي برئاسة محمد سلطان الخاصوني وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي يعمل وفق خطته الاستراتيجية لتأسيس فريق السباحة ليكون قادر على المنافسة في المنافسات المختلفة.

نادي مليحة
السباحة
اتحاد السباحة
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