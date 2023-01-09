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«جودلفين» يدافع عن بطولة «زعبيل تروفي» بنجاح

«جودلفين» يدافع عن بطولة «زعبيل تروفي» بنجاح
9 يناير 2023 12:00

عصام السيد (دبي)

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دافع فريق جودلفين بإشراف المدرب شارلي أبلبي، بنجاح عن بطولة زعبيل تروفي، التي أقيمت مساء «الأحد» بمضمار ميدان، وتألف الحفل من 6 أشواط محلية خارج سباقات الكرنفال، بينما بلغ إجمالي الجوائز المالية 555 ألف درهم، برعاية عزيزي للتطوير العقاري.
وأكد «سوفرين برينس» بقيادة وليام بيوك حسن ترشيحه، بفوز قوي في الشوط الرابع والرئيس لمسافة الميل – عشبي، (شروط) البالغ جائزته 120 ألف درهم بمشاركة 8 خيول، وسجل البطل زمناً وقدره 1:36:61 دقيقة.
وقال بيوك، بعد أن حقق فوزه الأول في موسم الإمارات في المحاولة السادسة فقط: «إنه حصان غير معقد، ولم يكن أحد يرغب في الصدارة مبكراً، لذلك كنت سعيداً للسماح له بالمضي قدماً، نحن نعلم أنه يحب هذا المضمار العشبي في ميدان».
وواصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، عروضها الجيدة، حين انتزع «نبراس» بقيادة جان فان اوفرماير، الفوز بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب ريفيرا، ومسجلاً 1:10:59 دقيقة.
ولفت المدرب أحمد بن حرمش والفارس راي داوسون، الأنظار من خلال الثنائية الرائعة، والتي جاءت عبر «مستر راج» لأحمد بن طوق المري، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب كريك فيو، وسجل البطل 1:25:59 دقيقة.
وجاء الفوز الثاني لإبن حرمش وداوسون، عبر الجواد «جاريث» لمحمد أحمد السبوسي، في الشوط السادس والختامي لمسافة 1900 متر على لقب مينا، وسجل البطل زمناً وقدره 1:56:65 دقيقة.
ومنح «بيرشان أمباير»، الفوز الأول للمالك أحمد السيد الهاشمي، بإشراف حمد المرر، وقيادة روان سكوت، حين خطف الفوز بفارق 0,75 طول في الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب بارك افنيو، ومسجلاً 1:24:30 دقيقة.
وقدم المهر «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، عرضاً رائعاً قبل أن يخطف لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب ريف، ومسجلاً زمناً وقدره 1:38:73 دقيقة.

جودلفين
خيول جودلفين
مضمار ميدان
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