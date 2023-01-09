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إحالة أوراق «بطل الشتاء» في «الأولى» إلى «الأخيرة»

إحالة أوراق «بطل الشتاء» في «الأولى» إلى «الأخيرة»
9 يناير 2023 11:30

 معتصم عبدالله (دبي)
أحالت خسارة دبا الحصن المتصدر أمام مضيفه مصفوت 1-2 ضمن الجولة 16 لـ «دوري الدرجة الأولى»، أوراق المنافسة على لقب «بطل الشتاء» إلى الجولة الأخيرة في الدور الأول، والمقررة يومي السبت والأحد المقبلين 14 و15 يناير، في ظل منافسة محتدمة بين دبا الحصن المتصدر ومنافسه حتا «الوصيف» برصيد 33 نقطة لكل فريق.
وتتنافس فرق، الإمارات برصيد 29 نقطة، والجزيرة الحمراء المتراجع برصيد 27 نقطة، على المركزين الثالث والرابع، مقابل 25 نقطة لمصفوت الخامس، و24 نقطة لفريقي الحمرية والعربي في المركزين السادس والسابع على التوالي.
وتخطت أهداف دوري الأولى حاجز الـ 400 هدف بنهاية الجولة 16، لتصل في مجموعها إلى 403 أهداف، وارتقى البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور»، والذي سجل الهدف الأول في مباراة فريقه أمام ضيفه الرمس 2-1، رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة الهدافين بالتساوي مع الصربي فيليب أستوبرفيك لاعب العروبة، واحتل الثنائي كارلوس البرتو «التعاون»، وإيجور نيفيس «الجزيرة الحمراء» المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 11 هدفاً.
ولم تكن خسارة دبا الحصن «المتصدر» أمام ضيفه مصفوت 1-2 المفاجآة الوحيدة خلال الجولة 16، والتي شهدت تراجع الجزيرة الحمراء إلى المركز الرابع بعدما تكبد الخسارة الأكبر في الجولة أمام ضيفه الحمرية 3-5، ليتجمد رصيده في 27 نقطة، مقابل 25 لمصفوت الخامس.
وتمسك حتا بمركزه في وصافة الترتيب، وبات أبرز المرشحين لحسم لقب «بطل الشتاء» إلى جانب دبا الحصن، بعدما تخطى عقبة ضيفه فرسان هسبانيا بثنائية عبدالله جاسم في الدقيقة 4، وأيمن رشوق 7، ورفع «الإعصار» رصيده إلى 33 نقطة بالتساوي مع دبا الحصن، علاوة على انتزاعه صدارة الأقوى هجوماً برصيد 37 هدفاً، متفوقاً على منافسيه دبا الحصن والجزيرة الحمراء برصيد 36 نقطة لكل فريق.
واحتفل بينونة صاحب المركز السادس عشر، بفوزه الثالث في الدوري خلال الجولة 16، بعدما حول تاخره أمام ضيفه مسافي بهدف بدر بلال، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي دينليسون سانتوس في الدقيقة 24، وعبدالله الكوري لاعب مسافي بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 80.
ويسدل الستار على الدور الأول في دوري الأولى بإقامة الجولة 17 المقررة يومي السبت والأحد المقبلين، حيث يلتقي في الانطلاقة الرمس وجلف، سيتي وحتا، الحمرية والتعاون، فرسان هسبانيا والإمارات، وتختتم بمباريات الذيد ودبا الحصن، مسافي والجزيرة الحمراء، مصفوت وبينونة، العربي والفجيرة.

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أرقام
128 مباراة لُعبت في الدوري بنهاية الجولة 16
403 مجموع أهداف الدوري
37 هدفاً منحت حتا لقب الأقوى هجوماً
16 هدفاً استقبلتها شباك دبا الحصن الأقوى دفاعاً
2 فريقا دبا الحصن وحتا يتنافسان على لقب «بطل الشتاء»
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ترتيب فرق الصدارة
دبا الحصن 33
حتا 33
الإمارات 29
الجزيرة الحمراء 27
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سباق الهدافين
13: دياجو دا سيلفا «الإمارات»
13: فيليب استوبرفيك «العروبة»
11: كارلوس البرتو «التعاون»
11: إيجور نيفيس «الجزيرة الحمراء»

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
مصفوت
الفجيرة
الذيد
مسافي
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