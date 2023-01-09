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بوتر يبرر هزيمة تشيلسي «المؤلمة»!

بوتر يبرر هزيمة تشيلسي «المؤلمة»!
9 يناير 2023 11:00

لندن (رويترز)
قال جراهام بوتر مدرب تشيلسي إن الهزيمة 0-4 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية كانت «مؤلمة» وإنه يتفهم رد فعل الجماهير، حيث تكبد الفريق اللندني الخسارة السادسة في تسع مباريات لتزيد المعاناة في فترة المدرب الإنجليزي القصيرة.
وتعرض تشيلسي لصيحات استهجان في الشوط الأول، عندما دخل الفريق الاستراحة متأخرا 0-3، قبل أن يخسر أمام سيتي للمرة الثالثة هذا الموسم.
وهذه المرة الأولى منذ 25 عاماً، التي يخرج فيها تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث، بينما خرج أيضاً من كأس رابطة الأندية، بعد خسارته أمام سيتي في نوفمبر الماضي.
وقال بوتر للصحفيين: «اعتقدت أننا احتلنا المركز الثاني في الترتيب بعد فريق جيد للغاية، من الواضح أننا لسنا في فترة رائعة، مانشستر سيتي قدم أداء جيداً حقاً لإيقافنا.. لكن في نفس الوقت لقد عانينا».
وأضاف المدرب الإنجليزي: «كان علينا مطاردة الكرة ضد سيتي ووقعنا بين محاولة دفع المزيد من اللاعبين للهجوم وعدم فتح المباراة، كان الشوط الأول مؤلماً وصعباً بالنسبة لنا جميعاً.. تهانينا لمانشستر سيتي، لقد استحقوا الفوز بالطبع، نشعر بخيبة أمل لأننا خرجنا».
كما دفع أداء تشيلسي المحبط خارج ملعبه المشجعين المرافقين للفريق للهتاف لدعم المدرب السابق توماس توخيل، الذي أقيل في سبتمبر، وكذلك مالك النادي السابق رومان أبراموفيتش.
وقال بوتر: «لا يمكننا أن نفعل أي شيء بخلاف القيام بوظائفنا بشكل أفضل والعمل بجدية أكبر، نحن نتفهم إحباط المشجعين، هذا أمر مفهوم ونحترمه، مهمتنا هي أن نستمر في العمل، ورؤية الوضع على ما هو عليه، بالطبع هناك دائماً آراء أخرى وسلبية ونقد، لأن النتائج لم تكن إيجابية، هذا جزء من الوظيفة والتحدي».

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