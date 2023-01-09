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برشلونة يقتنص الصدارة في «معركة القمة»

برشلونة يقتنص الصدارة في «معركة القمة»
9 يناير 2023 09:30

مدريد (رويترز)

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تفوق برشلونة بفارق ثلاث نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفوزه 1-صفر خارج أرضه على أتليتيكو مدريد، بفضل هدف في الشوط الأول من عثمان ديمبلي.
وخسر ريال مدريد المنافس التقليدي وصاحب المركز الثاني 2-1 على ملعب فياريال السبت، ليمنح برشلونة فرصة تعزيز صدارته بعد 16 جولة.
وهيمن برشلونة على المباراة مبكراً وضغط على أتليتيكو في نصف ملعبه وأجبره على ارتكاب أخطاء.
وأحرز الضيوف الهدف الوحيد في المباراة بعد 22 دقيقة من البداية، عندما أرسل ديمبلي تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.
وبعدها بدقيقتين نجح بيدري في دخول المنطقة وانفرد بمرمى الحارس يان أوبلاك، لكن ناويل مولينا تصدى لتسديدته في اللحظة الأخيرة.
وبدأ أصحاب الأرض في الاستيقاظ مع نهاية الشوط الأول واستحوذوا على الكرة، ليلجأ برشلونة للدفاع.
وتصدى مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، لتسديدة خطيرة قبل ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عندما أبعد تسديدة أنطوان جريزمان إلى أعلى المرمى.
وبعد دقيقتين من بداية الوقت المحتسب بدل الضائع، طُرد فيران توريس لاعب برشلونة وستيفان سافيتش لاعب أتليتيكو إثر اشتباكهما بالأيدي.
وكاد أتليتيكو أن يقتنص نقطة التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، عندما أطلق جريزمان تسديدة تم إنقاذها من على خط المرمى ليقتنص برشلونة الثلاث نقاط بعد انتصار صعب. 

برشلونة
أتلتيكو مدريد
ديمبلي
جريزمان
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